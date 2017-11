Le dieron con la guillotina de la moral

El reglamento de transgresiones y penas de la AFA deslizó sin piedad la guillotina de la moral sobre la cabeza de Newell's. Esa es la primera lectura que hace la sociedad futbolera. Esa misma masa pasional que no comulga ni comprende finamente en el grueso de los integrantes de la comunidad el lenguaje ni los términos de la legalidad. Ellos se manejan con sentido común, pero muchas veces no es el más común de los sentidos. La resolución de deducirle tres puntos de la tabla final del campeonato a la Lepra duele. Y en el alma. Genera además impotencia. Bronca. En el Parque esencialmente. Porque está perfecto que los jugadores deben estar al día. Que el gremio exija los aportes, también. Tiene que estar todo en regla. Ese sería el marco ideal. El modelito a seguir. Ñuls no estaba en regla, es verdad. Como también es cierto que atraviesa una delicada situación financiera como muchos clubes. Para los matemáticos del escritorio dos más dos es y debe ser siempre cuatro. Pero en el fútbol nunca es cuatro. ¿O acaso la Superliga arrancó con todos los puntos claros en el nuevo estatuto como debe ser? El ejemplo debe empezar siempre por casa. Luego transferirlo. Claro, toda regla tiene su excepción.

