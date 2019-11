Le deseó la muerte a hinchas de Colón y ahora le llueven amenazas

El hincha de Unión que le deseó la muerte a los simpatizantes de Colón que viajaron a Paraguay para ver la final de la Copa Sudamericana denunció que hace tres días que cientos de personas lo amenazan de muerte.

El joven santafesino, identificado como Hugo Escudero, mandó un ofensivo video hacia los seguidores del elenco sabalero, que perdió en el partido decisivo por el título ante Independiente del Valle (3-1), en un grupo de Whatsapp. Luego se viralizó, y la respuesta fue la más violenta.

"Estoy muy mal, era algo privado, todos lo hacen, ni siquiera me conocen los que me amenazan, la estoy pasando muy mal", aseguró en diálogo con una radio de su ciudad.

En cuanto al video, dijo: "Tenemos un grupo de WhatsApp de un equipo de fútbol, somos amigos de toda la vida, uno habla por hablar, yo no quiero que nadie se muera, algunos están mal por el resultado, desde hace tres días me están amenazando de muerte, publicaron mis bienes personales, mi trabajo, un montón de cosas, no paran y estoy desbordado".

"Era algo muy privado entre amigos y jodiéndonos entre nosotros, el video se hizo cuando jugaba Unión el viernes, estábamos boludeando y tomando una cerveza", agregó.

El hincha del Tatengue, de acuerdo a lo publicado por el diario Uno de Santa Fe, reveló que en el grupo de la aplicación móvil "debemos ser unas 20 personas. Cualquiera pudo mandarlo y sin mala intención. Son cuestiones privadas que se van de las manos. La gente que me amenaza no me conoce. Me tratan como si fuera un delincuente"

Y continuó: "Me equivoqué feo. Los amigos te entienden, el que no te entiende es el que no te conoce. En lo laboral, no estoy yendo a mi trabajo, con tantas amenazas de muerte, me hago cargo, estoy arrepentido por supuesto".

Por último, manifestó: "Les pido disculpas a todos de manera pública, nunca voy a desear la muerte".