El equipo base. La reserva de Central no cumplió una buena Superliga.

Cuando se hace un balance de un torneo de la reserva o de las divisiones inferiores hay que hacer dos lecturas. Una es la que tiene que ver con los números y de la cual se ocupa este informe. Mientras que la otra es sobre la proyección de estos futbolistas y cuántos y quiénes están en condiciones en el corto plazo en convertirse en alternativas para el equipo de primera división, algo que se analizará más profundamente en otro momento.

Lo real es que la reserva de Rosario Central que dirige el Kily González, desde las estadísticas tuvo un torneo para el olvido. Porque sobre 23 partidos sólo ganó 8, empató 2 y perdió 13. Cosechó 26 unidades, terminó a 20 puntos del campeón Lanús y ocupó el puesto número 21 sobre 24 equipos. Sólo quedando por encima de Colón (25), Atlético Tucumán (17) y Aldosivi (14). Como si esto fuera poco también perdió el clásico ante Newell’s por 2 a 1 en el Gigante. Algo que nunca había pasado desde que los canallas retornaron a primera división ya que la última derrota había sido en 2010 por 3 a 1 en Arroyito. Desde allí habían jugado 11 veces con 6 triunfos de Central y 5 empates.

Este 37,68 % de los puntos que sacó no fue lo peor de la historia de la reserva auriazul, ya que hay siete campañas con peores coeficientes (1943, 1952, 1956, 1961, 1961, Clausura 2002 y 2004/05) . No es un dato menor, como atenuante a la mala campaña, que en 23 partidos, hayan firmado planilla 53 jugadores (ver infografía). Y si bien a la reserva hay que tomarla como una proyección para los más chicos, como dijo el Kily, para él como entrenador no debe ser fácil armar un equipo compacto con tantos cambios fecha a fecha algo que se tendrá que replantear en el futuro.