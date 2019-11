Lautaro Martínez tuvo un noble gesto al solidarizarse con su compañero Romelu Lukaku quien volvió a ser víctima de cantos racistas durante el partido que Inter disputó con Slavia Praga en el Eden Arena de República Checa.

El atacante argentino fue contundente al afirmar que "se tiene que cortar con esto en todo el mundo. Somos todos iguales. Lleve el color de piel que lleve. Es importante que no suceda más porque puede herir a una persona y uno no sabe lo que siente dentro el jugador, más en un partido en el que un futbolista está a mil pulsaciones, puede reaccionar de una manera que no está buena", dijo Martínez.

"Hay que cortar con todo esto. Tenemos que tomar conciencia de que la persona también tiene sentimientos. Somos todos iguales y nos merecemos todos el mismo respeto”, sentenció el ex Racing.

Lautaro y Romelu han formado una dupla magnífica tanto dentro como fuera de la cancha.

Lukaku ya había advertido en septiembre, tras recibir cánticos racistas por parte de los hinchas de Cagliari, que “si vuelvo a recibir cánticos racistas, contestaré. El jugador debe tomar una posición y reaccionar ante el racismo”.

Pero Lukaku volvió a pasar por otro desagradable episodio ayer, ocasión en la que Inter superó a Slavia Praga en República Checa y los aficionados del equipo capitalino cargaron contra él con frases discriminatorias y gestos repudiables.

El belga respondió después de marcar un gol para Inter llevándose una mano a su oreja y apuntando con su mirada a los agresores, pero luego el gol fue anulado por el VAR. Pero tuvo revancha para mostrar su enojo, porque volvió a convertir y lanzó un grito de bronca hacia la hinchada checa.

Luego del partido Lukaku contó su padecimiento: “La UEFA necesita hacer algo, porque las cosas así en el estadio no están bien. Hoy otra vez, en dos ocasiones. No es bueno para la gente porque estamos en 2019 y hay muchos jugadores con muchas nacionalidades diferentes en distintos equipos. Cuando tienes gente mala en el estadio no es un buen ejemplo para los niños. Espero que la UEFA haga algo”.