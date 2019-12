"Lautaro Martínez es presente y futuro"

“Lautaro Martínez es el presente y futuro de la selección. Estamos muy contentos con él”, afirmó el entrenador Lionel Scaloni para explicar de inmediato que el goleador, que en el país se destacó en Racing y hoy es figura en Italia (Inter) “se ganó a pulso estar en el lugar donde está”. Asimismo, el DT nacido en Pujato explicó que tiene en mente poder formar un tridente ofensivo para incluirlo con Lionel Messi y el Kun Agüero: “Mi idea es ponerlos siempre, pero hay veces que alguno no viene al ciento por ciento de sus clubes y eso te hace variar. Es que a la hora de valorar armar un equipo con jugadores que no están al máximo físicamente, puede darse que no se pueda contar con los mejores”. Y para no dejar dudas agregó: “Ellos son los mejores, probamos con los tres y lo hicieron bien, pero habrá que ver cómo llegan y el rival al que tengamos que enfrentar, aunque está claro e insisto que el plan es poner a los mejores”.

“No es fácil jugar con esta camiseta. No es fácil jugar Eliminatorias y Copa América, y los elegidos están capacitados para soportar esa presión”, dijo al referirse al plantel que conduce.

Scaloni también aceptó las críticas iniciales: “No me molestaron, se me criticaba por cosas que bueno, eran verdad porque yo no venía con la experiencia y la trayectoria de otros técnicos. Aunque sí me gustaría que se valore el hecho de haber tenido una carrera jugando en las ligas más importantes del mundo (jugó en Italia y España) y en la selección”.