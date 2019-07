Lautaro, el único que está seguro

Jugar ante Brasil implica tomar recaudos, sobre todo en su tierra. Y si bien Argentina tiene su mayor potencial en ofensiva, y al equipo se lo vio mejor cuando atacó con más futbolistas, no habría que sorprenderse si Lionel Scaloni mete mano en el equipo y cambia de esquema. Si es así, Lautaro Martínez es el delantero que tiene un lugar seguro entre los once para enfrentar a Brasil. Sus goles ante Qatar y Venezuela, la potencia para bancarse a los marcadores y su gran momento lo ponen un escalón arriba del Kun Agüero, que es el candidato a salir en caso de que el técnico meta mano, ya sea para incluir a un volante ofensivo, como podrían ser los casos de los rosarinos Angel Di María o Giovani Lo Celso, o también un mediocampista de más marca como Guido Rodríguez para reforzar la zona central. Obviamente, Messi no se toca.

Así, los 6 futbolistas que podrían armar cualquier esquema serían: De Paúl, Paredes y Acuña; Messi, Agüero y Lautaro Martínez (como ante Venezuela); también De Paúl, Guido Rodríguez, Paredes y Acuña; Messi y Lautaro; otro con De Paúl, Paredes y Acuña; Lo Celso o Di María y Messi; Lautaro. Todas suposiciones que el DT seguramente esconderá como hizo en la previa de los últimos dos partidos.

Todo esto también se debe al sistema táctico brasileño, que viene jugando con un 4-2-3-1, con los laterales dispuestos a atacar en cualquier momento. Por eso entra en juego la chance del ingreso de un volante por un punta, más allá de que se trate de Agüero, quien fue el que salió ante Paraguay.

Claro, faltan los 5 de atrás, en realidad la línea de cuatro porque Armani estará en el arco sin dudas.

Entonces, la incógnita pasará a ser si Foyth continúa por el lateral derecho (lo que asoma riesgoso por la presencia del brasileño Everton) o si ingresa uno de los dos “especialistas” Milton Casco o Renzo Saravia. Esto también podría derivar en la continuidad de Pezzella como central o si lo reemplaza el propio Foyth como ya lo hizo ante Qatar.

Llegada y control antidoping

Práctica, almuerzo, vuelo chárter, concentración y... control antidóping para todo el plantel argentino dispuesto por la Conmebol. Algo que también cumplimentarán los otros tres semifinalistas. Ya en Belo Horizonte, por segunda vez porque la albiceleste ya jugó frente a Paraguay en esta localidad, los jugadores tendrán hoy el entrenamiento decisivo para que Scaloni elija a los once para enfrentar a Brasil, en un Mineirao lleno porque se vendieron todas las entradas.