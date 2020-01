Laso: "Central es muy grande"

Terminó firmando el contrato que lo ligará a la institución de Arroyito por los próximos tres años en la madrugada de ayer. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para estar temprano en el country de Arroyo Seco. Joaquín Laso se presentó ante el cuerpo técnico que lidera Diego Cocca y luego se unió al pelotón para comenzar de lleno con los trabajos de pretemporada. Después de haber cumplido con la primera práctica como jugador canalla, el flamante refuerzo brindó una conferencia de prensa, donde destacó que "Central es una institución muy grande y la verdad es que pocas veces suele pasar que todas las partes de un club quieran que estés acá ayudando. Eso me convenció y me motivó un montón", apuntó el defensor.

"Esta es una oportunidad para demostrar de lo que uno está hecho. De lo que es capaz, de lo que puede hacer", apuntó un reflexivo y distendido Laso tras la sesión matinal. El zaguero central entró en funciones ayer mismo a todo ritmo debido a que el entrenador lo necesita a punto porque será el compañero de Diego Novaretti para la zaga central una vez que se reinicie la Superliga.

La realidad marca además que la firma del contrato se extendió más de la cuenta por diversos motivos. Aunque dos muy puntuales. Uno estaba ligado a cuestiones de carga impositiva. Y el otro netamente a un tema interno de números a pulir, que pudieron hacerlo pasada la medianoche merced a la buena predisposición de todas las partes.

"Pusimos voluntad todos para hacerlo lo antes posible", desprendió con respecto a la llegada a Central. "Por eso también ni bien me dijeron, me vine. Hoy (ayer) me sentí bien, físicamente estoy bien", abundó Joaquín. Y acotó: "Es responsabilidad de los que venimos alinearnos a lo que se está haciendo, sumar y no restar".