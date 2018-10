Las voces contra Bolsonaro

El próximo domingo se define en segunda vuelta el futuro de Brasil y de gran parte de Latinoamérica, cuando los brasileños vayan a las urnas a votar para la presidencia en favor del ex militar ultraderechista Jair Messias Bolsonaro o su adversario de izquierda del partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad. Los futbolistas del país pentacampeón también serán parte de esa decisión y varios de los más renombrados ya comenzaron a jugar el partido hace semanas.

Entre el grupo que apoyó a Bolsonaro se destacó el ex 10, Ronaldinho, quien a principio de mes publicó una foto con su imagen, de espaldas, con el 17 en la camiseta que se identifica con la lista del candidato racista y homófobo. El ex enganche no dudó en hacerle campaña a pesar de que Bolsonaro, en un discurso en el Club Hebraica de Río, en 2017, dijo: "Los afrodescendientes no hacen nada, creo que ni como reproductores sirven más".

Y a pesar de ello y otros tantos insultos contras las mujeres y la comunidad LGBTI, Ronaldinho no fue el único que lo apoyó.

También Cafú, Rivaldo, Fittipaldi y Lucas Moura se sumaron al ejército bolsonarista.

Pero entre todos ellos y hacia todos ellos, se oyó la voz disonante del ex mediocampista y hoy comentarista de la Red O Globo, Antonio Augusto Ribeiro Reis Júnior, más conocido como Juninho Pernambucano, quien publicó el siguiente mensaje: "Me revuelvo cuando veo a un jugador o ex jugador de derecha. Venimos de abajo, somos pueblo. ¿Cómo vamos a ponernos de ese lado? ¿Cómo vas a apoyar a Bolsonaro, hermano?", les preguntó a sus pares.

Miles de hinchas también se sorprendieron por el apoyo de sus astros al ultraconservador candidato a presidente Bolsonaro.

Una agrupación que congrega a más de 100 mil hinchas de Corinthians les dijo a sus miembros que votar por él va contra los principios del club. "Aquellos que apoyan a un tipo que va en contra de nuestros ideales y arroja a la basura la histórica lucha de nuestros derechos (...), por favor reconsideren su camino dentro de nuestra agrupación", escribió el líder Rodrigo González Tapia en una carta abierta.