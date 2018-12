Las voces canallas tras la conquista de la Copa Argentina

Los jugadores canallas compartieron las primeras impresiones ayer a la madrugada, todavía en Mendoza, tras la consagración en la Copa Argentina. Felices, repletos de satisfacción y tocando el cielo con las manos, le pusieron palabras a la emoción inigualable de cortar la sequía de títulos del club de Arroyito.

Jeremías Ledesma: "Son cosas que no se viven todos los días"

"Es una alegría enorme. No son cosas que se viven todos los días. La gente que vino a apoyarnos y todos los que se quedaron en Rosario se merecían un festejo de este tipo. Me cuesta hablar en este momento. Son muchas imágenes que se me vienen a la mente, sobre todo de la familia, que siempre estuvo al lado mío en las situaciones más difíciles. Me puso feliz en su momento haber ganado la Copa Santa Fe, que fue justo antes de consolidarme en primera. Esto de la Copa Argentina es fantástico".

Ortigoza: "Vine a ganar algo con Central"

"Vine a esto. A ganar algo. A dejar algo en Central. No vine a pasear. Sabía que podíamos coronar un título porque se armó un gran grupo. Es un momento para disfrutar. Pateando penales soy el mejor y sabía que no iba a errar. Siempre que agarro la pelota digo que soy el mejor, me tenía mucha confianza. Por suerte salió bien".

Parot: "Bauza es un técnico ganador"

"Estoy muy feliz. Bauza es un tipo que ganó todo, dos Copa Libertadores, dirigió la selección argentina y sabe transmitir el mensaje. No imaginaba vivir todo esto cuando llegué a Central, pero sí sentía que íbamos a ganar esta Copa Argentina. También me emocionó que hayan coreado mi nombre, es algo muy lindo que me toca vivir".

Zampedri: "Quiero disfrutar y jugar la Copa Libertadores"

"El esfuerzo fue enorme y dio sus frutos. Pude convertir en la final y la alegría que tenemos todos es inmensa. No sentía la pierna, pensé que me había quebrado, pero fue un golpe y nada más. Quiero disfrutar con la gente y jugar la Copa Libertadores el año que viene. Es un gran sacrificio que también hace la familia de apoyar siempre. El vestuario fue una alegría total. La gente de Central se merecía el título. Fuimos campeones porque hicimos las cosas mejor que todos en la Copa Argentina".