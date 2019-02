Las variantes que asoman seguras

Riaño. El delantero las pelea a todas pero no logra quedar en posición de gol.

Que el Patón Bauza debe realizar variantes de cara a la visita a Lanús, el viernes a las 21.10, es una consideración que todos tienen en claro y, mucho más, el entrenador. El mal partido con derrota ante un Tigre que está en la cornisa del descenso dejó mucho para cambiar. Demostró notó que hay jugadores que no pueden faltar entre los once y que la táctica debe ser distinta, sobre todo teniendo en cuenta que juega de visitante y frente a un Lanús que puede complicarlo más que el rival del último domingo en el Gigante.

Pasado a nombres propios, es un hecho el retorno del chileno Alfonso Parot al lateral izquierdo, tras recuperarse de la molestia en el músculo psoas tras el clásico.

El defensor chileno es muy importante en la estructura de Central, tanto haciendo el carril como en las pelotas paradas en las dos áreas y para ejecutarlas. Y si bien Nahuel Molina cumplió al reemplazarlo frente a River, el refuerzo llegado desde Boca no tuvo un buen rendimiento con Tigre. Claro, jugó en el lateral opuesto al que acostumbra.

Y no sería raro que le dispute la titularidad al lateral derecho Gonzalo Bettini.

Otro futbolista que no debería faltar entre los once es Leonardo Gil. Por lo que aporta corriendo en el medio para ser rueda de auxilio para Fabián Rinaudo y, sobre todo, para darle mayor aire a Néstor Ortigoza para moverse a gusto y poder colocar esas habilitaciones precisas para los hombres de ataque.

Justamente la ofensiva es una cuestión muy importante a resolver por Bauza. Probablemente vuelva a optar por un solo punta y para esa función debería elegir entre Zampedri (está peleado con el gol, tuvo varias pero desvió sus remates por poco en varios partidos), Riaño (no termina de asociarse en la generación y tuvo pocas chances) y Herrera (siempre que ingresa es el más afilado de los tres), pese a que el DT dijo que "el chaqueño aún no está para jugar de arranque". Los carrileros Camacho (de muy mal partido con Tigre) y Allione también están agarrados con alfileres en la formación. Y no sería extraño que Duván Vergara pueda tener su chance el viernes en cancha de Lanús.

La chica, out

A Sheila Stanolli, la mujer que el jueves interrumpió el partido cuando saltó al campo del Gigante, le aplicaron el derecho de admisión y no pudo ingresar el domingo a la cancha.