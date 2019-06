Las urgencias: Chávez y un defensor

En Central la misión es lograr que el viernes haya al menos dos refuerzos más, además de Ciro Rius y Diego Zabala, a quien esperan hoy (ver aparte). De esa forma se estaría mucho más cerca del escenario que imaginó Diego Cocca apenas comenzaron los trabajos de pretemporada. Pero para que ello ocurra debe haber una mayor decisión y también audacia de parte de los dirigentes canallas a la hora de negociar por los futbolistas pretendidos. Sin dudas el que más le interesa al técnico es Cristian Chávez, pero la situación sigue estancada. Es más, las tratativas de ayer arrojaron la clara señal de que del lado de Aldosivi no están dispuestos a ceder demasiado en el terreno de las pretensiones. Y supuestamente lo que pretendía hasta la semana pasada es lo mismo que quiere hoy. No obstante, el optimismo en Central no decayó, aunque sí advierten la complejidad de la negociación. Además del atacante, los canallas están detrás de los pasos de un zaguero central, que ya no sería Lucas Acevedo.

Si no fuera por la insistencia de parte de Cocca, posiblemente la dirigencia canalla hubiera desistido de la contratación de Chávez, pero el DT lo quiere porque lo conoce y lo dirigió (en Godoy Cruz). Lo cierto es que José Moscuzza, presidente de Aldosivi, le puso precio al 70 por ciento y de esa cifra parece no moverse. Y si esto ocurre del lado de Central no quedará otra alternativa más que poner el dinero que pretende. Aspiran a poder bajar algunos pesos, pero lo que no correría sería la moneda de cambio con otros jugadores.

Una de las primeras alternativas que Central puso sobre la mesa es la cesión de algunos futbolistas que Cocca no va a tener en cuenta, lo que fue rápidamente desestimado por la gente de Aldosivi. En estos últimos días aparecieron algunos indicios de que el tiburón podía estar interesado por Duván Vergara (desde su entorno hablan de una propuesta que estaría por llegar de Deportivo Cali), pero hoy la historia no parece ser la misma.

Chávez dijo cuantas veces pudo que su deseo es venir a jugar a Central. Así se lo hizo saber a la dirigencia marplatense, pero mientras las partes no se pongan de acuerdo no podrá cumplir con ese sueño. Además de las declaraciones de ocasión sí entregó algunas señales concretas. Es que el futbolista es el dueño del 30 por ciento de su pase e hizo saber que no tiene problemas en resignarlo (al menos por ahora).

Con el delantero está prácticamente todo acordado, pero la mayor traba está en la diferencia económica. Con este panorama las salidas no son muchas: o Aldosivi modera un poco sus pretensiones o Central se decide a hacer un esfuerzo desde lo económico. Si la idea es que se sume cuanto antes no hay mucho margen para seguir negociando.

Hasta ayer el optimismo también estaba en lo que tiene que ver con el defensor. Según apuntaron algunas voces cercanas a la comisión directiva, hay negociaciones “bastante avanzadas” por un nombre que se posicionó luego de que se cayera prácticamente la chance de Acevedo. Creen que entre hoy y mañana podría haber novedades.

Esperan por Zabala

“Mañana debiera estar el jugador en Rosario, pero hay algunos pequeños pasos que todavía hay que dar”. La frase se escuchó anoche, tarde, desde la sede de calle Mitre sobre la situación de Diego Zabala, con quien está todo acordado y al que aguardan para que hoy mismo comience la revisión médica. Más allá de esa cautela del lado del canalla, el futbolista uruguayo ayer pasó por el entrenamiento de Unión y se despidió de sus compañeros. Conclusión: desde hoy ya no formará parte del equipo tatengue.

Zabala aguardaba ayer que le informaran del lado de Central a qué hora tenía que presentarse en Rosario para hacerse la revisión médica. Por eso de no surgir ningún imprevisto el mediocampista a partir de mañana ya podría estar bajo el mando de Diego Cocca. El futbolista firmará un contrato por tres años con el club de Arroyito.

Después de más de tres semanas negociando, Central logrará sumar al segundo refuerzo, que fue uno de los nombres solicitados por el propio Cocca. El uruguayo se sumará a quien fuera la primera incorporación: Ciro Rius.