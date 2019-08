Las selecciones ahora sólo tienen "ex de acá"

Hoy Maxi Rodríguez, con 38 años, ya no está para la selección. Matías Caruzzo, con 35, tampoco. Quizás podrían figurar los arqueros, el canalla Jeremías Ledesma con sus 26 años o el leproso Alan Aguerre con sus 28. Es cierto que el rojinegro Aníbal Moreno acaba de llegar como campeón del Panamericano de Lima con el Sub 23, pero ahora no fue citado en el grupo de esos jugadores para los primeros amistosos con miras al Preolímpico de Colombia. También es verdad que el auriazul Alan Marinelli fue partícipe en selecciones juveniles. Esto para hablar de los hoy futbolistas que integran los planteles de Newell's y Central en la Superliga. Los equipos rosarinos no aportaron a ninguno de los 53 elegidos en la convocatoria realizada el domingo por Lionel Scaloni (ex jugador leproso) para los amistosos de Fecha Fifa de septiembre con la selección mayor, y en la de Fernando Batista para los amistosos previos a la competencia de enero de 2020 en tierra colombiana.

Los que figuran son "ex de acá": el ex Central Giovani Lo Celso (reciente incorporación de Tottenham Hotspur, tras el paso por Betis) en la selección principal; y los ex Newell's Ezequiel Ponce (nuevo jugador de Spartak de Moscú, tras destacarse en AEK Atenas) y Lisandro Martínez (recientemente incorporado por Ajax de Holanda a Defensa y Justicia, en donde se destacó el ex leproso tras no tener cabida en la lepra por su "baja altura").

Ellos son los únicos tres con pasado rosarino que lucirán la camiseta albiceleste en la Fecha Fifa.

Es que para esta convocatoria Scaloni no pudo citar al mejor del mundo, al rosarino Lionel Messi, por estar suspendido tres meses por la Conmebol debido a sus declaraciones en la Copa América en Brasil.

Tampoco lo llamó a Angel Di María, que en esa misma competencia pareció despedirse de la selección por sus bajas actuaciones, no tanto porque tiene 31 años (es que Armani, Marchesín y Otamendi son de la misma edad).

Su ausencia está más vinculada a la "renovación". A la presencia en el equipo superior de mayoría de futbolistas de entre 25 y 28 años (13 convocados). Y la inclusión de 8 con edad de Sub 23 como son Montiel (22), Lautaro Martínez, Nicolás Domínguez y Zaracho (21), más Balerdi, Exequiel Palacios y Gaich (20).

Y la idea de hacer un trabajo paralelo justamente con la selección Sub 23 muestra en la convocatoria de Fernando Batista las inclusiones de varios jugadores de actualidad en la primera división de la Superliga y el exterior que tranquilamente podrían dar el salto a la mayor, como el propio ex leproso Lisandro Martínez (ya estuvo), el defensor de San Lorenzo Marcos Senesi, el volante de Boca Nicolás Capaldo, el de Atlanta United Ezequiel Barco, los velezanos Robertone y Ortega, el Monito Vargas (ex Vélez) y el delantero de River Julián Alvarez. Pero de Central y Newell's esta vez no hay. Sólo son tres "ex de acá" .