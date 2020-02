Las primeras conclusiones de cara al Campeonato Argentino

El seleccionado juvenil de Rosario tuvo ayer su primer ensayo de cara a la participación en el Campeonato Argentino. El Ñandú junior enfrentó a su par de la unión de Buenos Aires (Urba) en San Nicolás, en la cancha de Belgrano, y tras los tres tiempos de veinticinco minutos cada uno que duró el encuentro, el staff conformado por Néstor Chesta, Alejandro Molinari y Juan Ignacio Rivas sacó las primeras conclusiones.

“Por ser el primer partido del año estamos muy conformes, porque más allá de las imprecisiones lógicas, estuvo muy parejo. Fue un partido en el que los ataques superaron a las defensas ampliamente. Tenemos cosas para mejorar, pero por suerte varias son de las que se pueden corregir rápido”, destacó Rivas tras el encuentro.

La próxima presentación del juvenil rosarino será dentro de siete días, ante el seleccionado de Santa Fe, partido que tendrá lugar en Esperanza, en las instalaciones de Alma Juniors.

Rosario debutará en el Campeonato Argentino el 7 de marzo frente a Salta, de visitante. Una semana después, el 14 por la segunda fecha, el Ñandú será local de Uruguay, y en la tercera fecha (29 de marzo) enfrentará a Buenos Aires, en el marco de la primera fecha del concentrado que se extenderá hasta el 4 de abril.

Las chicas ya tienen su fixture

El rugby femenino en la Unión de Rugby de Rosario ya tiene sus zonas y localías para el Campeonato 2020. De la zona 1 participarán Old Resian, Provincial, Universitario y Los Caranchos, mientras que en la zona 2 lo harán Villa Gobernador Gálvez, Jockey Club de Venado Tuerto, Gimnasia y Esgrima de Pergamino y Belgrano de San Nicolás. Según el fixture el programa de partidos es el siguiente: Zona 1: Old Resian v. Provincial, Universitario v. Los Caranchos, Old Resian v. Los Caranchos, Universitario v. Provincial, Los Caranchos v. Provincial y Universitario v. Old Resian. Zona 2: Villa Gobernador Gálvez v. Jockey Cluv Venado Tuerto, Gimnasia y Esgrima de Pergamino v. Belgrano de San Nicolás, Gimnasia y Esgrima de Pergamino v. Jockey Club Venado Tuerto, Jockey Club Venado Tuerto v. Belgrano de San Nicolás y Villa Gobernardo Gálvez v. Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

Segunda temporada de San Agustín

El 28 de febrero próximo, a partir de las 16 en el Estadio Municipal, arranca la segunda temporada de San Agustín Rugby Inclusivo con el primer entrenamiento.