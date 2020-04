Los chicos de las inferiores de Chacarita terminaban de perder con Vélez y descendían. Las lágrimas de los pequeños jugadores, de no más de 10 años, inundaban sus caras por la desazón y tristeza de la derrota. Fue en ese momento cuando se acercó Gabriel Heinze, hasta ese momento entrenador de Vélez, que había estado observando a los chicos tras la práctica del primer equipo. Y el ex Newell's habló desde la enorme experiencia acumulada tras largos años de jugador y de haber pasado por diferentes equipos europeos. "No llorés por haber perdido; ¡sabés cuántas finales perdí yo!", sostuvo el Gringo en una charla sincera e intentando entregar un mensaje claro desde su vasta trayectoria.

En una de las canchas del Fortín y rodeado de los chicos de Chacarita el Gringo no sólo les habló, sino que también les aconsejó y marcó aquellas cosas que estaban mal.

"Los partidos se ganan o pierden. En el fútbol hay revancha siempre y ustedes son chicos", insistió el ex defensor leproso que hace casi un mes renunció a su cargo del equipo de Liniers. Y enseguida le preguntó a otro por qué lloraba. "Hay que llorar cuando sos más grande, ahora tenés que divertirte y ser buen compañero. No es importante ganar o perder en este momento", agregó.

Después llamó a otro de los chicos, que había reaccionado mal ante una decisión del árbitro, para tenerlo cara a cara. "¿Por qué reaccionaste así? Es (el juez) una persona igual que vos, que también se puede equivocar. ¿O vos nunca te equivocaste al dar mal un pase? Es un ser humano y no debés reaccionar mal. Andá y pedile disculpas", concluyó Heinze en un video que se hizo viral.