Las mujeres fueron protagonistas en el regreso de las carreras al Hipódromo Independencia

Sin la presencia de público pero con miles de seguidores viendo la reunión en vivo a través del canal de Youtube el Hipódromo y de las redes sociales oficiales, la actividad hípica regresó de la mejor manera.

La primera carrera se la llevó Graciela Calderón con “Máximo Equal”; en la segunda festejó O. Andrada al mando de “Master Of Light”; la tercera también tuvo el sello femenino de la mano de la jovencita María Eugenia Schneider con “Expulsora”; la cuarta fue para “Man To Man” con la monta de Claudio Benítez; la quinta terminó en manos de “Fórmula Indy” con la monta de D. Capra; la sexta fue para “Saturno Halo” con la conducción de D. E. Aparicio; la séptima la ganó “Drop Of Jupiter” con D. Martínez y la octava y última sobre la distancia de 500 metros quedó en poder de “Nistel Icon” con A. Fuentes.