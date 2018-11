La liga profesional de fútbol más rica y poderosa del mundo, la inglesa Premier League, estará dirigida por una mujer a partir del primero de enero de 2019. Por si a alguien le queda alguna duda de que el deporte más popular es una gran mercancía vale saber que no se trata de una jugadora ni una técnica. La jefa es una ejecutiva de multinacionales de 51 años que no tiene experiencia en la industria del fútbol, se llama Susanna Dinnage y es hincha del Fulham, el más antiguo de los clubes londinenses y último en la tabla. Podría decirse que será una de las mujeres más poderosas del deporte del planeta, si se entiende al poder como la capacidad de estar sentada en el sillón principal de una entidad que mueve millones (el último acuerdo en concepto de televisación fue de 5 mil millones de euros) y desde allí toma decisiones, algo que hasta ahora venía siendo un papel actuado sólo por varones.

Son 20 los clubes que estarán bajo el manto de Dinnage, quien tuvo pasos exitosos por Channel 5 inglés, Discovery y Animal Planet, pero que se convirtió en la dueña de la pelota en febrero pasado tras lograr que Sky TV aceptara pagar las cifras que Discovery le había pedido para quedarse con los derechos de transmisión de los partidos de la liga. Lejos del nostalgioso picado en el potrero: todo pasa por el fútbol televisado.

A la señora se le vienen varios desafíos. Deberá gambetear los efectos del Brexit, que pone cupo a los futbolistas extranjeros (sólo el Manchester City tiene 17, el Chelsea y el Liverpool, 16). Además deberá jugar contra la formación de la Superliga Europea que podría "robarse" los seis clubes grandes de la Premier League (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham), que quieren mayores porcentajes en los derechos de televisación.

Dinnage deberá además contener a los hinchas que se quejan del alto costo de las entradas a la cancha y le tocará dar respuestas a las denuncias por abuso sexual, apenas se conozcan los resultados de la investigación que lleva a cabo la Federación Inglesa (FA) sobre los casos que salieron a luz hace dos años en Inglaterra. Una agenda movidita.

Chicas superpoderosas

Otra chica superpoderosa es la senegalesa Fatma Samoura, una diplomática de 56 años que en mayo de 2016 se convirtió en la primera mujer y primera persona no europea en asumir la secretaría general en los 114 años de Fifa. Es la dos porque sólo está debajo del suizo Gianni Infantino (sucesor de Joseph Blatter, quien salió de la presidencia en medio del Fifagate). Se dedicó 21 años a servicios comunitarios en Afganistán, Kosovo y Sierra Leona, entre otros lugares, y por lo tanto dijo que no temía al cargo. Sucedió al francés Jérôme Valcke, quien fue suspendido 12 años tras acusaciones de corrupción en la venta de entradas durante la Copa Mundial de fútbol de 2014. Por estos días estuvo en Montevideo, en la sexta edición de la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la Fifa y hasta se la vio bailando con las chicas de Ghana por Twitter. No mucho más.

En Argentina también se visibilizaron algunas mujeres en el mar del fútbol masculino, pero no estarían participando de decisiones vitales del fútbol de primera ni sus negociaciones. En AFA hay 16 miembros en el comité ejecutivo y desde el año pasado sólo una mujer, María Sylvia Jiménez, presidenta de San Lorenzo de Alem, de Catamarca. Se la nombró después de que la Fifa exigiera que haya presencia femenina en las federaciones nacionales. Abogada y conocedora de la contratación de jugadores, ocupa el lugar de 6ª vocal en la actual gestión de Claudio Tapia y representa a los clubes del Federal A.

Otra dirigente que se hizo popular por ser la primera presidenta de un club de primera división es Lucía Barbuto, de 33 años, y primera mandataria de Banfield. Fue elegida a través de una elección si bien no contó con lista opositora. "Lula", así la llaman, es hincha del Taladro y estudia obstetricia. Asumió el mes pasado.

En la ciudad, las mujeres de Rosario Central, con sólo 3 miembros en la comisión directiva, crearon la secretaría de género y la subcomisión de diversidad. No lo hicieron en cualquier mes sino en este, porque el 25 se conmemorará el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Son muchas y arman su propia agenda.

Todas empujan cambios, aunque no están en las primeras líneas del poder. Habrá que ver si quieren estarlo, si pueden o crearán poderes alternativos.