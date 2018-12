No lo podía creer. Lágrimas de emoción mezcladas con una inmensa alegría. Agustín Canapino retuvo la corona. De manera prácticamente milagrosa en tierra nicoleña. La lluvia que se desató con furia en el momento de la final del Gran Premio Coronación que ganó Alan Ruggiero (ver página 9) terminó siendo como agua bendita derramada del plomizo cielo sobre su imagen. Porque dejó a los máximos favoritos en el fondo. Sin nada. "No estaba para el 1 porque había clasificado muy atrás. Pero ganamos el título con todo, menos con velocidad. Todo el año la fuimos remando. Nunca la tuvimos fácil, pero por suerte salió todo espectacular”, expresó el piloto de Arrecifes mientras miraba de reojo la Copa de Oro que terminó en la vitrina de su hogar. Con 28 años ya acopia tres campeonatos en la categoría reina.

"Venía siendo un cebollita con los subcampeonatos del Súper TC 2000 y el Top Race. Pero bueno, terminó saliendo todo bien. Aunque manejé con la puntita de los dedosa. Tenía miedo de romper una rueda. Esta vez tuve más culo que cabeza, y hay que tener eso en mi caso”, tiró ante de ofrecer una sonrisa Canapino.

Pensar que hizo una serie para el olvido. Se fue afuera casi de movida tras un topetazo con Urcera cuando estaba corriendo la tercera tanda. Parecía que las chances de retener el 1 era una utopía. Sobre todo porque Ardusso marcó el paso en la tanda y largó bien adelante en la final.

Mientras que Rossi estaba al acecho luego de una penalización y posterior dura declaración (ver aparte) al pegarle un pontonazo a Castellano en la primera manga. Pese a eso, la lógica indicaba que entre el Misil y el Flaco de Las Parejas saldría el nuevo dueño de la Copa de Oro. Pero no.

Una intensa lluvia cayó antes de la largada y dejó mal parados a casi todos los competidores. Es que los autos ya estaban formados para salir a darle vida a la final y el grueso lucía gomas para piso seco. Menos Canapino. "Luego de la serie me fui a la casilla muy caliente y empecé a ver el pronóstico, pese a que estaba muy mal porque creía que había perdido las chances. Ahí hablé con mi papá (Alberto), quien enseguida empezó a hacer cálculos y terminamos coincidiendo en que, jugado por jugado, íbamos a salir con gomas para lluvia ya que largábamos 39 y no teníamos más nada por perder. Y terminó siendo un final de película”, relató con lujo de detalles Agustín.

"Las ganas y fe nunca se pierden. Eso fue lo que me llevó también a querer hacer una gran final”, acotó para luego dejar sentado que "Esta final tuvo mucha planificación y mucha suerte. Fue una señal de Dios porque no hubiese tomado la decisión de cambiar las gomas si no largábamos del fondo como lo hicimos”.

Y agregó: "Toda la mala suerte que tuve en el Súper TC 2000, Top Race y en la serie de esta mañana (ayer) se revirtió acá”, destacó antes de decir que "nunca hablé tanto por la radio como en esta final. No veía nada hacia atrás y necesitaba saber cómo venían Rossi y Ardusso sobre todo. Por suerte salió todo bien. Aunque en esta vez tuve más culo que cabeza”.

"Soy muy creyente. Mi familia lo es. Me ha tocado pasar momentos muy duros y difíciles en mi niñez e infancia, y siempre creí en Dios. Las cosas siempre pasan por algo, al menos lo veo así siempre. No creo en los milagros, pero sí en Dios, que también es justo”, deslizó sin dudar.

El bicampeón de la categoría reina estaba chocho. Destilaba felicidad y no tenía empacho en confesarse ante los medios. "Quería los tres campeonatos, pero tuve mucha mala suerte en el Súper TC 2000 y en Top Race. Igualmente pude retener la corona del TC y eso me hace sentir orgulloso. Para salir campeón se necesita planificación, recursos, inteligencia y suerte. Y nosotros tuvimos todo eso”, declaró a modo de conclusión un contundente Canapino, quien entre el 26 y 27 de enero representará a nuestro país en las 24 horas de Daytona en el equipo de Ricardo Juncos.





“Ardusso se merecía el campeonato”

A la hora de hacer referencia a Facundo Ardusso, Canapino no anduvo con regateos. “Merecía el campeonato como nosotros. Pero él era quien más lo merecía. Igualmente, en las carreras todo puede pasar. De hecho me pasó en el Súper TC 2000 en Buenos Aires, que me subí al auto y se me escapó las chances del título. Ahí me sentí seguramente como Facu ahora”, contó sin pelos en la lengua el bicampeón. “Ardusso fue el primero en felicitarme. Es el piloto más completo. Por eso hoy (ayer) le dije que tuve suerte, porque la tuve realmente. La impotencia que debe tener es enorme porque vive este deporte con la misma intensidad que yo”, cerró Canapa.





Para Matías Rossi “fue un robo”

Fue muy frontal. Como es su estilo. Matías Rossi se despachó con todo luego de que conoció la sanción por el roce con Jonatan Castellano en la primera serie. "Es una vergüenza. Pensé que me habían pasado muchas injusticias. Pero siempre hay algo que supera todo lo que pasé”, expresó con impotencia el Misil antes de librarse la final (ver página 9). "Esto fue un robo. Uno de los más grandes de mi carrera”, puntualizó con dolor. "No será lo mismo largar segundo que quinto. Hay que dar vuelta la página y no darle el gusto a los que me quieren ver caído”, remarcó.

"No comprendo lo que hizo Castellano. Eso de a quejarse a los comisarios. Prefirió definir el campeonato en el escritorio. No lo entiendo”, sostuvo un firme Rossi, quien palpitaba por dentro que era el principio del final. "Es decepcionante desde el punto de vista por donde se lo mire. No puedo creer. Lo de los comisarios es una cosa de locos. Fue un robo grande como una casa”, enfatizó para luego contar cómo fue el momento en que se generó todo.

"Estoy tranquilo con mi largada y con mi maniobra. Nunca choque a nadie. Me tocó largar con un piloto con el que peleo mano a mano por el campeonato y fueron leves roces, nada más”, dijo el Misil, quien luego en la carrera no pudo hacer nada porque se apostó en la grilla con gomas lisas y de repente se largó un diluvio. Terminó 12º y se quedó con corona.