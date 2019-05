"Las ganas de volver siempre están"

¿Pensás volver a Central?

Las ganas siempre están, pero uno nunca sabe. Aunque no creo que me extrañen si ahora está Jere (Ledesma) y tenemos arquerazo para rato. Lo conozco y siempre supe que cuando agarrara el puesto no lo iba a soltar más. Es de nuestra casa y tuvo un año muy bueno. En realidad no me sorprende el rendimiento que tuvo porque siempre fue así.

¿Sufriste más con todo lo que pasó en el reciente semestre?

Claro, sobre todo porque uno es hincha y siempre quiere lo mejor para el club. Por supuesto que sigo lo que pasa en el día a día o miro los partidos cuando puedo. El sentimiento es muy grande. Pero así como sufrí por las cosas que pasaron también remarco que disfruté mucho más por el campeonato que logramos en diciembre pasado con el Patón Bauza. Haber ganado la Copa Argentina fue una gran conquista y todos festejamos como también la seguidilla de clásicos ganados.