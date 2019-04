Las excusas de Cocca son un sinsentido

Las derrotas son dolorosas y muchas veces conducen a buscar excusas inconcebibles. Inexplicables. "Jugando cada tres días es imposible trabajar", sostuvo el DT canalla, Diego Cocca, tras consumarse la derrota ante Independiente en el Gigante. Una frase que suena a pretexto porque el equipo no responde, la producción futbolística no entusiasma y los resultados lo agobian. Más aún cuando la realidad indica que había preservado a algunos jugadores titulares para el cierre de la Superliga y no les dio rodaje en Paraguay frente a Libertad. Es decir, con los marcadores consumados (dos caídas en tres días) desperdició la Libertadores para nada porque se quedó con las manos vacías en su duelo con el rojo. Central luchó para clasificar a una copa internacional, que fue uno de los objetivos planteados tiempo atrás. Pero ahora que está en competencia prácticamente la desechó, la dejó de lado. No le entregó la importancia necesaria. Sí, es verdad que la misión ahora es otra y el promedio lo mantiene en vilo. A tal punto que la temporada próxima tendrá que esforzarse sobremanera para no descender otra vez. Las metas son otras y todo estará enfocado en sumar puntos. Más allá de eso, las coartadas de haber jugado seguido no deberían tener asidero. ¿Qué habría dicho si los resultados hubiesen sido positivos? Seguramente las palabras habrían sido diferentes. Cocca llegó como el salvador a una situación de incertidumbre tras la salida de Bauza y la eyección temprana de Paulo Ferrari, quien duró tres semanas. Pero no le encuentra la vuelta y se queda sin demasiadas excusas.