Caruzzo pareció apuntar a los dirigentes cuando habló sobre la chance de emigrar que tuvo

"Las cosas se hicieron para dejarme expuesto". Con esta frase Matías Caruzzo volvió a hacer referencia a lo que pudo ser su salida del club. Intentó no entrar en detalles "para no generar un problema", pero sus palabras no admiten segundas lecturas. Los apuntados parecieron ser los dirigentes canallas, de quienes, sin nombrarlos, habló de que quisieron hacer creer "que el problema era que yo me quería ir". Por eso hizo hincapié en la idea de que "lo más importante es el club" y que "cuando entendamos eso y vayamos todos por el mismo camino las cosas van a caminar". No obstante, destacó: "A mí no me desenfoca nada, tengo un objetivo claro que es rendir".

Durante todo el receso se habló de una posible salida de Caruzzo. El propio jugador reconoció el interés de Argentinos Juniors, "el club que me formó", pero el defensor fue claro cuando habló de que "fue una situación entre los clubes, algo que tenían que acordar, pero que no se acordó".

"Cuando me preguntan me gusta dejar las cosas en claro. No me gusta sentarme acá y decir «está todo bien», me gusta que las cosas queden claras. Me preguntan y contesto. Todo lo que no digo ahora lo dije puertas para adentro y la gente sabe cómo me manejo puertas para adentro. No me gusta exponer ninguna situación afuera porque lo más importante es el club". Puertas adentro el jugador (Caruzzo o quien sea) no habla con hinchas ni periodistas. Lo hace con el cuerpo técnico pero sobre todo con los dirigentes.

"Tengo un objetivo claro que es rendir. No me gustó para nada cómo se manejó todo esto. No hablé para no generar un problema y no lo voy a hacer ahora. Lo que pienso es que se hicieron las cosas para dejarme un poco expuesto de que el problema era que yo me quería ir. Yo no voy a hablar de las cosas como son porque no es el momento ni la situación. Lo más importante es el club. Se dijo que era por problemas familiares, personales, que me quería ir a Buenos Aires, creo que como para dejarme expuesto. Quiero aclarar que no es así y lo que puedo decir es que eso no me desenfoca para nada. Mi objetivo es ganar el lunes", relató Caruzzo, quien desde lo gestual se mostró calmo. Desde las palabras evidenció cierto fastidio.

En medio de la chance de dejar Arroyito, la dirigencia tomó la decisión de ofrecerle una mejora del contrato para retenerlo porque lo consideran una pieza clave en el equipo. En ese sentido agradeció "las ganas de que hayan querido que me quede", pero respondió de manera tajante cuando mencionó que "las formas no me gustaron pero ya estoy grande y entiendo que hay que tratar de manejarlas de la mejor manera".

Y cerró: "No me desenfoca nada y por eso entrené de la mejor manera, como tiene que ser. Nunca dije «no voy a un entrenamiento» ni nada de eso. Yo estoy en un club, tengo que cumplir y mi obligación es rendir. Ojalá nos vaya bien a todos, no sólo a mí".