Las copas sí, las eliminatorias en veremos

La pandemia del coronavirus continúa haciendo estragos en todos los niveles. Los índices de contagio siguen siendo altos en líneas generales. Por eso los distintos gobiernos del planeta están implementando los correspondientes protocolos para evitar la propagación. No obstante, desde Conmebol sostienen que por el momento mantendrán los calendarios con respecto a los encuentros de Copa Sudamericana y Libertadores que están pactados hasta la próxima semana. Al menos así le informó ayer una fuente calificada a Ovación. Sobre el inicio de las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, desde la casa madre del fútbol continental realizaron y enviaron un minucioso informe a Fifa, que quedó en evaluar si suspenderá el arranque de la clasificación. Aunque a juzgar por los comentarios en off de varios directivos en contacto con este medio, la resultante marca que no habría que sorprenderse si finalmente se reprograma la actividad a nivel selecciones por la epidemia.

"La Sudamericana y Libertadores, por ahora, no sufrirán alteraciones en el fixture porque se considera que el tráfico de los planteles es interno. Por el momento no se impide suspender los partidos que restan de esta semana y se harán la próxima porque el flujo de tránsito es de personas sudamericanas. Claro, eso es hoy (ayer). Mañana (hoy) puede suceder otra cosa”.

Lo que sí hay que mencionar es que Conmebol ordenó que los desafíos de las Copas Libertadores y Sudamericana en Paraguay se jueguen en estadios sin público porque el gobierno suspendió las clases y prohibió los eventos recreativos, deportivos y religiosos multitudinarios por 15 días. "Acatamos y aceptamos cada decisión gubernamental porque la idea es colaborar en todos los sentidos”, afirmó de entrada una voz vinculada a la organización continental. Por eso ayer Olimpia jugó a puertas cerradas con Defensa y Justicia. Mientras que Libertad y Guaraní serán locales bajo la misma condición la próxima semana ante Boca y Tigre, respectivamente. Por lo tanto, la realidad marca que por ahora seguirá la actividad a nivel internacional clubes, pese a que también podría cancelarse si el coronavirus sigue proliferando con furia.

Otro tema que está bajo observación es el inicio de las eliminatorias mundialistas. El marco teórico indica que Argentina debería debutar el jueves 26 de este mes ante Ecuador, en el estadio de Boca, mientras que el martes 31 tendría que ir a la altura de Bolivia. "Como es un torneo de Fifa, Conmebol no puede decidir sobre el tema. Lo que sí se hizo ayer (martes) fue charlar y mandarle a las autoridades un abanico de consideraciones para que las analicen”, relató de entrada una alta fuente directiva continental desde Paraguay en diálogo con Ovación.

"En principio se ve complejo que arranquen porque se les argumentó que no habría igualdad deportiva. Es que hay muchas selecciones que no podrán contar con varios jugadores porque están en países de zonas rojas. Pero eso ya es una determinación de Fifa misma. Por lo tanto, solo resta esperar un poco más para saber qué pasará finalmente”, cerró la fuente.

Y quien ya clamó con enjundia postergar la clasificación hacia el Mundial de Qatar 2022 fue el seleccionador argentino Lionel Scaloni. "No se pueden arrancar las eliminatorias con esta situación”, dijo el ex jugador de Newell’s. "Es un caso de fuerza mayor. La vida de todos está por sobre el fútbol”, advirtió. "Es un problema grave y todos debemos tener conciencia. Estamos en una situación muy comprometida porque muchos de los jugadores convocados, por no decir todos, están en el foco del problema. Es un momento límite y se debe tomar una decisión urgente a nivel Fifa”, acotó. Scaloni a la vez admitió que piensa en una alternativa, como conformar una selección con jugadores del medio local, aunque reiteró: "debemos tener todo previsto, pero no creo que arranquen las eliminatorias; primero está la salud de todos y no tiene sentido arriesgar”.

"No se pueden arrancar las eliminatorias mientras el coronavirus avanza en todo el mundo”, remarcó. Y se preguntó «qué sentido tiene que vengan los jugadores desde Europa si deben estar en cuarentena. En el predio hay gente que trabaja, todos tenemos familia, debemos cuidarnos entre todos. Hace una falta una decisión rápida para un lado o para otro», concluyó.

Las ligas mundiales accionan

La extensión del coronavirus pone en riesgo la continuidad del fútbol en todo el mundo. Hasta el momento la Fifa solo se expidió para suspender el reinicio de las eliminatorias asiáticas y de otros torneos que debían disputarse en el continente donde comenzó a expandirse el virus Covid-19. No obstante, muchas federaciones reaccionaron y tomaron medidas. La Serie A de Italia fue suspendida hasta el 3 de abril. Incluso ayer Juventus confirmó que el zaguero Daniele Rugani, compañero de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, dio positivo de COVID-19. Mientras que Getafe no viajó a Milán para jugar con Inter. En España se decidió que las próximas dos fechas de la 1ª y 2ª división se jueguen a puertas cerradas. Sin embargo, ayer la federación recomendó a la Liga suspender la actividad y por eso se pospuso la final de la Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad prevista para el 18/4. La Uefa no bajó una línea pero aceptó las medidas que tomaron los países. Así fue que Valencia y Atalanta fue sin público. Lo mismo sucedió en París entre PSG y Borussia Dortmund. Pero llamó la atención que Liverpool lo hizo a estadio lleno ante Atlético de Madrid. En Inglaterra, la Premier suspendió por primera vez un partido por motivo externo. Hoy debían jugar Manchester City y Arsenal y fue postergado, ya que futbolistas del equipo londinense fueron aislados por haber estado en contacto con el presidente de Olympiacos, Evangelos Marinakis, quien está afectado por el virus. Y en Alemania se contagió Timo Hübers (Hannover).

Motores postergados

El mundo de las dos ruedas también hace estragos. Ayer se oficializó que la competencia de MotoGP prevista para el 17, 18 y 19 de abril en Termas de Río Hondo fue postergada para el 20, 21 y 22 de noviembre debido a la epidemia de coronavirus. La categoría reina recién abrirá el calendario 2020 el próximo 3 de Mayo en Jerez (España), siempre y cuando estén dadas todas las condiciones. El evento de motos MXGP Patagonia también fue reprogramado para final de noviembre. Mientras que a la brevedad podría concretarse la postergación del Rally Mundial en Córdoba.