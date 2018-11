Las chicas, a la cancha

El preliminar será excepcional, porque no existen antecedentes de que un encuentro previo a un partido de primera división sea entre los equipos femeninos de ambas entidades. Eso ocurrirá desde las 19 en el Gigante, entre Central y Estudiantes, con entrada gratuita para todas las socias y no socias a cambio de alimento no perecedero.

La DT canalla, Rosana Gómez, no confirmó a las privilegiadas pero estas 20 tendrán la chance de jugar este partido histórico: Estefanía Varela, Maira Sánchez, Luana Rodríguez, Luna Gamón, Graciela Paris, Melani Alvarez, Agustina Bravo, Nadia Capó, Paula Salguero, Leila Alem, Pamela Juárez, Cecilia Centurión, Victoria Palacios, Selena Chamorra, Erica Lonigro, la jugadora de la selección argentina Virginia Gómez (capitana), Romina Escalada, Rebeca Foray, Camila Bellavia y Valentina Mana.

El amistoso de esta noche está programado en el marco del "Proyecto Noviembre", en el que se conmemora el mes contra la violencia de la mujer.