Las chicas de Argentina aún se la juegan en el Mundial

Argentina perdió ayer contra Inglaterra, en la ciudad francesa de Le Havre. Perdió contra el tercer seleccionado más poderoso del mundo en el ránking de Fifa, contra un equipo profesional que tiene a la mayoría de sus jugadoras en el competitivo fútbol europeo (Manchester, Arsenal y Chelsea), contra un plantel sólido que dominó todo el partido, que generó juego y demostró más técnica y velocidad. Sin embargo, el equipo nacional conmovió con su resistencia y cayó sólo por 1 a 0. ¿Una lectura conformista? No, un análisis justo: una muestra de que aún a las potencias se les puede hacer partido, que con poco se puede hacer mucho y que de las once, sin dudas, la que descolló fue la arquera rosarina de Rosario Central, Vanina Correa. Fue la número uno en todo sentido, más cuando a los 28 minutos le tapó impecablemente un penal a una de las mejores rivales: Nikita Parris. Un momento de gloria.

Con esta derrota, Argentina quedó en el tercer puesto del grupo D, con un punto, detrás de las inglesas (6) y Japón (4). Pero aún tienen una última chance de seguir en el Mundial. Será el miércoles próximo en París cuando se enfrenten, a las 16, a Escocia, que aún no sumó puntos.

El técnico argentino, Carlos Borrello, consciente de las debilidades, paró el equipo como en el primer partido del 1 a 1 contra Japón. Reforzó la defensa jugando al contraataque. Y llegó una de las pocas oportunidades de ataque en el segundo tiempo, con una pared entre Estefanía Banini (10) y Soledad Jaimes (9). Pero el avance no resultó y cuando el dúo perdió la pelota, el equipo quedó desguarnecido abajo. Y llegó el gol inglés a los 15 minutos del segundo tiempo. Jodie Taylor definió sola frente al arco después de un centro de Beath Mead, que se escurrió por la izquierda y asistió de gran forma a la número 9, la goleadora de Inglaterra. A pesar de eso Argentina no se achicó y siguió intentando en un estadio con mucho público inglés, por la cercanía con el Canal de la Mancha. Así, quienes comenzaron a profesionalizarse recién este año no se amedrentaron ante el rival que en 2009 las había goleado 6 a 1. Argentina aún se la juega.

El Día de la Arquera

La arquera rosarina Vanina Correa tiene 35 años y juega en Central. Entre 2010 y 2016 abandonó el fútbol porque se dedicó a criar a sus dos hijos: los mellizos Romeo y Luna, de 5 años. Jugó en Boca, Banfield y Renato Cesarini. No vive del fútbol y lo hace modestamente: es empleada de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Es la única del plantel que estuvo en los tres mundiales que jugó Argentina.

El público empieza a responder

En el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349) invitaron ayer a ver el partido. Y los hinchas, no muy acostumbrados al fútbol femenino, respondieron a pesar de ser día laborable. El miércoles próximo contra Escocia se repetirá la convocatoria.