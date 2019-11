Las carreras de los campeones

Tremendísimo. Apasionante. Con el cuchillo entre los dientes. Así fueron las dos carreras de ayer en un Fangio a la altura que aplaudió de pie las dos finales del Turismo Nacional. La penúltima fecha en Rosario no definió a los campeones pese a que los líderes llegaban con chances y dejó todo para San Nicolás (8/12) con justicia. Una definición así se merece un capítulo más. Los campeones vigentes defendieron con ferocidad la chance de estirar el sueño de reválida, pero aunque no lo lograron fueron los principales protagonistas. A Nicolás Posco una goma pinchada lo dejó sin triunfo a nada de la bandera a cuadros en la Clase 2. A Leonel Pernía, que celebró y todo en lo más alto del podio, una irregularidad en la suspensión delantera lo privó de una revancha tras aquella exclusión de principios de año. Y fue tan loco el domingo del TN que ganó el que necesitaba la victoria obligatoria, el que con el segundo puesto ya daba casi todo por perdido: Emanuel Moriatis. Claro que el ex campeón se enteró por whatsapp camino a Buenos Aires, ya que la técnica sancionó al Tanito casi cuatro horas después.

“La verdad, tengo poco por festejar. Porque sigo sin ganar y este segundo puesto me hace cargar 55 kilos de lastre”, se quejaba Moriatis ni bien llegó a parque cerrado. Pero ya entonces dijo. “Ojo, que gané campeonatos que parecían perdidos”, como el de 2010 del TC expresó el de Lanús, campeón siempre con Focus en 2012 y 2016. Y el milagro llegó varias horas después de caída la bandera a cuadros de una carrera fenomenal. Anomalías en el Civic de Pernía lo dejaron, ahora sí, sin nada. Y al piloto del team rosarino Martos Med con muchísimo.

Moriatis llegó 15 puntos abajo de José Manuel Urcera y sin ganar. Y tras partir 12º quedó a 13 y con la victoria. Lo benefició, como al líder del Larrauri Racing de Granadero Baigorria, las deserciones de Facundo Chapur, de Mauricio Lambiris, de la estrella de la carrera, el santafesino Manuel Luque (partió 14º y cuando era 2º reventó una goma al final y Urcera lo embocó, aunque pudo seguir y llegar 3º), y el retraso del parejense Carducci (fue 10º). Pero el Mago dio pelea en serio siempre y al final se llevó todo, seguido de Joel Gassmann, otro gran protagonista en Rosario.

La carrera tuvo lucha en todos lados y apenas 12 pilotos de los 33 terminaron en el mismo giro. Uno de ellos fue el parejense Facundo Ardusso (9º). El baigorriense Leo Larrari finalizó pero con diez giros menos y abandonó el Patito Yannantuoni de Capitán Bermúdez que estaba para más.

La Clase 3 fue el plato principal pero la entrada ya empachó el gusto tuerca con un carrerón de la Clase 2, donde los tres aspirantes máximos a la corona salieron a batallar en serio. Y el campeón Nicolás Posco casi estira sus posibilidades hasta San Nicolás, pero pinchó la goma a un giro del final cuando dominaba luego de salir airoso de todas las luchas que le plantearon el líder del campeonato, el venadense Ever Franetovich, y el de Olavarría Agustín Herrera. De hecho, después del primer curvón erizaron la piel llegando a la curva 2 a la par.

Detrás del campeón del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, Franetovich, Herrera y el convidado Gerónimo Núñez se dieron con todo. A esa lucha desertó rápido el compañero del líder, el rosense Renzo Testa. Y el que emergió como ganador fue Herrera, que así llegará a San Nicolás a 10 puntos del de Venado Tuerto. En Rosario descontó 2.

Franetovich fue el gran protagonista zonal del fin de semana pero otros pilotos de la región cumplieron, como el médico santafesino Miguel Ciaurro que finalizó 4º, el casildense Alejo Borgiani (8º), el de San Jorge Damián Romero (12º) y el de Humboldt Ian Reutemann (15º). El pibe de 16 años que pelea el título del TCP Mouras y hace sus primeras armas en el TN fue el que más seguidores llevó, al punto que una multitud se agolpó junto al auto del Martos Med en la grilla de partida, con el jugador de Newell’s Mauro Formica incluido (ver pág. 7). Ignacio Procacitto (Las Rosas) fue 19º y cerró el clasificador Joel Borgobello (Timbúes) 21º. Abandonaron Lucas Tedeschi y Renzo Testa (Las Rosas), Luciano González (Sá Pereira) y Coqui Valderrey (Roldán). No largó Emiliano Giacoponi (Villa Amelia) y fue excluido Juan Ignacio Canela (Rafaela) por maniobra peligrosa.

En Rosario se bajaron de la candidatura los dueños de las coronas de las clases 2 y 3, pero por la lucha que dieron junto a los dos candidatos que quedaron para definir en San Nicolás, sin dudas las del Fangio serán recordadas como las carreras de los campeones.

Acá sí hubo corona

La F-R Plus volvió al Fangio tras 7 años con podio venadense, por el triunfo de Eduardo Moreno y el 3º puesto de Francisco Calo. Segundo fue el de Cañada de Gómez Franco Vale (del rosarino Castro Racing) y campeón resultó Tobías Martínez. El rosarino Ezequiel Botallo terminó 9º.