Las capitanas de la Rosarina de fútbol hablan por todas

Y no podía ser en otro mes que en el de la mujer. Mañana comienza el tercer torneo de fútbol femenino local organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) y este año será con 38 equipos, algo impensado hace sólo dos años cuando comenzó a rodar la pelota entre las mujeres de primera casi con la mitad de planteles. Los 22 equipos de la segunda división (zona A y B) aún no arrancarán este fin de semana porque no todas las jugadoras alcanzaron a ficharse, pero sí jugarán los 16 equipos de la A.

Ovación convocó a cuatro capitanas: la de Central (equipo tricampeón), la de Newell's (rival histórico de las campeonas), la de Santa María de Fisherton (uno de los dos equipos que descendió en 2018) y la de Central Córdoba (club debutante en este torneo). Hablan del crecimiento sin pausa de este deporte en la ciudad. Hablan por todas.

La mediocampista Romina Escalada es en rigor la subcapitana auriazul porque quien siempre luce el brazalete, Virginia Gómez, está de viaje hacia Estados Unidos para jugar un partido amateur con la selección argentina (otra que viaja con la camiseta albiceleste es la arquera canalla Vanina Correa, quien será reemplazada este domingo contra San Telmo por Carolina Velek).

Escalada, de 36 años, es madre de un nene de 11 años, trabaja como empleada doméstica, admira el juego de la mendocina Estefanía Banini, quien juega en la selección nacional, y también el del ex Central Damián Musto, ambos futbolistas en España. "Aún falta mucho por hacer pero todo lo que estamos viviendo en el fútbol femenino es maravilloso. Nuestro equipo jugará este torneo pero también tiene como objetivo comenzar a competir en AFA. Miro para atrás y recuerdo que hace dos años no teníamos lugar para entrenar y ahora tenemos eso y mucho más: ropa, pelotas y muchas más jugadoras", dijo refiriendose a los dos grupos de 30 canallas, más las nenas de la escuelita.

Por el lado de Newell's habla Pamela Chindamo, capitana desde el año pasado cuando el equipo del Parque se incorporó al torneo de ARF. Tiene 28 años, es profesora de educación física y juega de mediocampista. Ella rescata la "visibilidad" que ganó en los últimos tiempos el fútbol femenino. "Los medios nos siguen de cerca, hubo respuesta al reclamo por la profesionalización de Macarena Sánchez y se avanza, aunque hay que seguir peleando por nuestros derechos. Y en cuanto a nuestro equipo, estamos en crecimiento: el año pasado terminamos terceras y conformes, este año vamos por más", dice otra admiradora de Banini y el español Sergio Busquets.

El año pasado 20 equipos compitieron en una misma categoría y descendieron dos: Villa Gobernador Gálvez y Santa María de Fisherton. Pero como este año se incorporaron muchos más, se formó una segunda división con Central B y Social Lux B, los dos últimos y los nuevos.

La capitana del descendido equipo rosa y azul de Fisherton (de los Fonavi de Mendoza y Derqui) es Jimena Wilson, de 18 años, juega de 10, es pianista y comenzará este año la carrera de música en la facultad. Dice estar "muy contenta" por haber visto el crecimiento del fútbol femenino "desde adentro de la cancha". Y eso que su equipo perdió por goleada en varias oportunidades. "No importa, el club nos apoya y hay cada vez más chicas jugando en esta liga que es bastante fuerte. Estamos entrenando desde enero, ojalá que este año en segunda división nos vaya mejor", dijo Jimena, quien se ilusiona con llegar a ser alguna vez profesional y "vivir del fútbol".

Y entre las nuevas están las charrúas, quienes comenzaron a entrenar con mínima experiencia en cancha de once, hace dos meses, bajo las órdenes del técnico Angel Monzón. Hoy son 35 que no ven la hora de entrar a la cancha. La capitana es Sofía Vera, de 35 años, defensora y madre de dos hijos. "Hasta hace unos años si jugabas te decían pavadas como que eras una machona. Ahora nada me importa, mi marido me apoya, hasta me ve jugar y me da su opinión, además de cuidar a los chicos para que pueda ir yo a entrenar tres veces por semana: allí nomás hay un cambio, las mujeres antes de ir a jugar debemos dejar la casa limpia, los chicos bañados y la comida para toda la familia, ahora nos vamos rebelando", dice la mujer que además es depiladora y peluquera. "Todas somos solidarias y queremos hacer buen papel para ascender este año".

Primera fecha

La primera división comienza mañana con los siguientes partidos. Defensores Unidos vs. Botafogo; Defensores de Peñarol vs. Social Lux, Coronel Aguirre vs. Newell's, Pablo VI vs. Semillero, Provincial vs. Renato Cesarini; Santa María vs. Alianza Sport, San Telmo vs. Rosario Central y María Reina vs. Argentino. Aun no hay fecha para la segunda.