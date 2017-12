Largada en el Fangio

Es de acá. Alejandro Bucci nació en Villa Gobernador Gálvez y llega primero en Clase 2. Celina Mutti Lovera

Con la bandera a cuadros esperando al campeón del año, hoy comenzará el ruido de motores en el autódromo rosarino Juan Manuel Fangio la actividad de la undécima y última fecha del calendario del Turismo Nacional (TN), con sus Clases 2 y 3.

La competencia del TN vuelve a la ciudad tras cinco años y se da justamente con la pelea por el título en ambas categorías.

Y si bien ya están todos en Rosario, el primer día de ruido de motores será de competencia exclusiva de la Clase 2 para recorrer los 3.400 metros del circuito.

La menor de estas categorías tendrán hoy dos tandas de entrenamientos libres, a las 11.30 y 13.30, para arrancar a las 16.10 con la clasificación, ya que en la Clase 3 la actividad será exclusiva del fin de semana.

En la Clase 2 el líder es Alejandro Bucci (Fiesta Kinetic) con 233 puntos; y le pelean el título Ariel Michieletto (Peugeot 208) con 228 y Tomás Bergallo (Renault Clío) con 222.

El máximo candidato es sin dudas Alejandro Bucci, no sólo por los cinco puntos de ventaja que le lleva al escolta y los once al tercero, sino porque conoce el autódromo a la perfección y por su condición de local, más allá de que es nacido en Villa Gobernador Gálvez.

"Haber llegado hasta acá como líder y encima definir en Rosario es más de lo que podía haber imaginado. Mejor imposible", le contó Bucci a Ovación.

Ya sin chances, pero entre los seis primeros en las posiciones marchan Pablo Ortega (Fiat Palio) con 165 unidades; Maximiliano Bestani (Renault Clío) 137 y Maximiliano Fontana (Clío) 145.

Mientras que disputadas once fechas del campeonato de la Clase 3, al frente está el paranaense Mariano Werner (Fiat Línea) con 255.5 puntos, seguido por Emanuel Moriatis (Focus) con 252 y Leonel Larrauri (Honda Civic) con 229 peleando el título.

Y como estarán en juego 36 puntos se puede decir que estos tres pilotos están cabeza a cabeza. Al punto que Larrauri le confió a Ovación que "si Dios me da una manito puedo ser campeón".

Completan los seis primeros lugares de la Clase 3: Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) con 222 unidades; Leonel Pernía (Honda Civic) 177 y Carlos Okulovich (Ford Focus) 160.

