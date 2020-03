Lamolina volvió de Brasil y se paró

Aislado. Lamolina no presenta síntomas.

Nicolás Lamolina no dirigió ayer Lanús v. Argentinos por prevención. Tras regresar de Brasil, donde participó del partido por Copa Libertadores entre Flamengo y Barcelona de Ecuador, el miércoles 11, decidió (junto al director arbitral Federico Beligoy y el presidente de la AFA Claudio Tapia) no presentarse para guardar aislamiento preventivo al haber estado en contacto con Mauricio Gomes de Mattos, vicepresidente de Flamengo, que dio positivo de coronavirus tras un viaje a España. Además, al entrenador del último campeón de la Libertadores, Jorge Jesús (65 años) le dio “positivo débil o no concluyente”.

Y así como Lamolina fue reemplazado (por Hernán Mastrángelo), lo mismo sucedió con el juez asistente Pablo González, que no estuvo en el encuentro del domingo entre Huracán y Talleres. Los otros dos argentinos que estuvieron en ese partido fueron Facundo Tello (le dio la mano a Jorge Jesús) y Julio Fernández, quienes no fueron designados para el fin de semana.