Lágrimas de emoción de Scaloni

Ni bien terminó el partido en que Argentina derrotó 2 a 0 México, el DT interino Lionel Scaloni confió con lágrimas en los ojos que "estoy muy emocionado por la oportunidad que tuve. Fue una experiencia muy buena y ahora el futuro no me importa". Claro que todo indica que Claudio Tapia, presidente de AFA, anunciará el próximo 29 de noviembre, en reunión de comité ejecutivo, que Scaloni se hará cargo de la selección mayor para afrontar la Copa América que se jugará en Brasil a mediados del año que viene. "Jugamos con muchos cambios, en el primer tiempo México no nos puso en aprietos, en el segundo sí. Estamos contentos porque jugaron casi todos los jugadores que trajimos. Los argentinos tenemos que entender que los delanteros Mauro Icardi y Paulo Dybala hacen goles todos los domingos en sus equipos, ahora se desbloquearon en la selección y pudimos ganar con goles de ellos. En el futuro le darán muchas alegrías a la selección", expresó el DT de Pujato, que surgió como jugador en las inferiores de Newell's.