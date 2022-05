Lady Gaga lanzó el video del tema principal de la película "Top Gun: Maverick"

El video, en que Gaga canta y toca al piano la canción que acompaña el filme fue dirigido por Joe Kosinski, realizador del nuevo filme y contiene imágenes de la película en que Cruise regresa como piloto de los marines estadounidenses para una arriesgada misión.

Gaga escribió y compuso la canción, que aparece en varios segmento del filme y en su vuelta a la composición y producción de música para Hollywood, después del éxito de la banda sonora de "Nace una estrella" (2018), que le valió un Oscar y cuatro premios Grammy por "Shallow".

Embed

Teniendo en cuenta que la primera película de "Top Gun", estrenada en 1986, contó con una banda sonora de lujo, donde aparecieron "Danger Zone" de Kenny Loggins y "Take my Breath Away" de Berlin, Lady Gaga y los productores musicales no se quedaron atrás para armar una tema digna del acontencimiento.

El video comienza con el jet de combate de la Segunda Guerra Mundial de Maverick (Tom Cruise) y da paso a la estrella Lady Gaga, quien se presenta con un outfit diseñado como el de los pilotos de combate. "Hold My Hand" tiene vibes que recuerdan a los 80, especialmente sus guitarras y sintetizadores.

Mientras la intérprete de Born this way demuestra su talento cantando y tocando el piano, aparecen imágenes que muestran al Pete “Maverick” Mitchell actual y al del pasado, recordando duros momentos para el piloto, como la muerte de su mejor amigo y copiloto, Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards).

Embed Lady Gaga luce en el video de "Hold My Hand" la misma chaqueta que Tom Cruise usó en la primera película de "Top Gun" (1986). pic.twitter.com/tPzPze72n8 — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) May 6, 2022

El resto del video revela más adelantos de Top Gun: Maverick y los fantasmas que acechan al siempre intrépido piloto de la Armada que conocimos en el filme de Tony Scott y que se convirtió en un emblema de la época.

En cuanto a la partitura de la película, se trata de una colaboración de compositores que incluyen a Harold Faltermeyer y al dos veces ganador del Premio de la Academia, Hans Zimmer, quien ganó su segundo Oscar la entrega pasada por "Dune". Lorne Balfe, quien trabajó en "Mission: Imposible - Fallout", también colaboró en la partitura de la película.