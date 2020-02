La zona roja se ve más lejos

En el peor de los casos, Central puede finalizar el actual torneo compartiendo posición con Colón en los últimos tres puestos del promedio. A Newell’s le faltan dos puntos más. Pero como la lepra recibirá el sábado al sabalero, con sólo no perder permitirá que los dos equipos rosarinos no terminen en la zona roja, más allá de los resultados de santiagueños (Central Córdoba) y marplatenses (Aldosivi), porque en las últimas tres fechas ni santafesinos (Colón), entrerrianos (Patronato) y platenses (Gimnasia) podrán darle alcance en el promedio. Este era el primer objetivo de la temporada 2019/2020, en la que todo se definirá en la Copa Superliga, en la que se anuncia una "mayor tranquilidad" para pensar en otra cosa que no sea descender.

Hace 6 meses el panorama venía muy complicado para Central y Newell’s debido a que comenzaron el torneo entre los tres últimos equipos que dividían por los tres campeonatos y hoy ya tienen a dos seguro abajo (Patronato y Gimnasia), casi a Colón, y con Banfield ahí nomás.

Tanto los auriazules de Cocca como los rojiengros de Kudelka sumaban 58 puntos, sólo por encima de Gimnasia (56) y de los ascendidos Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero, que arrancaron de cero y por consiguiente dividiendo distinto. Más arriba estaban Estudiantes (65), Banfield y Colón (64), Argentinos Juniors y Lanús (63) y Patronato (59). Y por encima de este lote estaba Aldosivi, con un promedio superior a todos estos equipos pero los marplatenses dividiendo también distinto, por lo cual de la misma forma que un par de triunfos lo posicionan visualmente muy bien en la tabla de los promedios, desde la matemática no es tan así porque con un par de derrotas vuelven a la zona roja.

Entre estos 12 equipos estarán los tres que desciendan a la Primera Nacional dentro de 14 fechas (42 puntos en juego). Ya que a pesar de las desastrosas campañas de Huracán y Godoy Cruz ellos todavía tienen bastante combustible para no meterse en el fango en esta temporada (que se agarren para la próxima).

Hoy la situación para leprosos y canallas dio un giro de 180º. A 270’ (tres partidos, obvio) del final de la Superliga, a Central solamente le resta sumar un punto, o que en su defecto Colón no gane los tres partidos para finalizar en la "zona azul" este campeonato, ya que le lleva 9 unidades a los sabaleros (91 a 82).

Mientras que Newell’s con solo empatar frente a Colón el próximo sábado, desde las 21.45 en el Coloso Marcelo Bielsa, también tendrá ese "alivio” hasta el final de la Superliga. Puesto que mantendría las 7 unidades de ventaja sobre el Negro a dos fechas del final. Un triunfo de los de Kudelka agigantaría más la brecha, ya que de sumar de a tres la Lepra le sacaría 10 puntos a Colón. Pero claro, una derrota otra vez lo volvería a meter en el fango debido a que quedarían separados por solamente cuatro unidades. Y a la vez no le alcanzaría a Central si es que los auriazules pierden con Defensa y Justicia.

Luego de Argentinos Juniors (hoy con 35 puntos) y Lanús (34); Central (33) y Newell’s (31) son los equipos que más sumaron entre los 12 que arrancaron más comprometidos con el promedio. Más atrás quedó Arsenal (30), que al cierre de esta edición jugaba contra Independiente, por lo cual de ganar podría alcanzar la línea de los canallas y superar la de los leprosos y Estudiantes (29).

Al otro 50 % de los equipos que integran el "grupo de los 12” que arrancaron comprometidos con el descenso los rosarinos les sacaron una apreciable ventaja. Banfield sumó 25 puntos, Central Córdoba (24), Aldosivi y Patronato (19), Colón (18) y Gimnasia (17).

En estas 20 fechas de la Superliga tanto Newell’s como Central sumaron puntos gordos. A tal punto que hoy ambos están en zona de clasificación a Copa Sudamericana y hasta muy cerquita de meterse entre los cuatro que obtendrán una plaza para la Copa Libertadores, aunque suene a demasiado, a utopía. Y si bien el enfoque primario debe ser la tabla de abajo, desde la matemática una cosa lleva a la otra. Por lo cual no sería de extrañar que en caso de que los dos representantes de la ciudad mantengan la categoría y a la vez clasifiquen para disputar un torneo internacional.

La campaña leprosa tuvo tres etapas bien diferenciadas. La primera fue en los primeros 9 partidos, en los que el rojinegro logró 5 triunfos (Central Córdoba (L) 2-0, Unión (L) 2-0, Huracán (L) 4-1, Aldosivi (L) 2-0 y Patronato (V) 3-1), 3 pardas (Rosario Central (V) 1-1, Boca Juniors (V) 1-1 y Banfield (L) 0-0) y solamente había caído ante el Vélez de Heinze en Liniers por 3 a 1. Tras la décima fecha, Newell’s estaba con 18 puntos y un partidos menos frente a Independiente (finalmente lo ganó en el cierre de 2019) mientras que Boca y Argentinos lideraban la tabla con 21.

La segunda etapa fue entre la 11ª y la 15ª inclusive, donde Newell’s luego del efecto Diego Maradona (perdió 4-0 ante Gimnasia en el Coloso) entró en un tobogán. Eso se vio en que solamente logró 3 puntos sobre 15 tras una victoria contra Defensa y Justicia (L) 2-0. El resto fueron 4 derrotas: Gimnasia (L) 0-4, Talleres (V) 0-1, Argentinos (V) 0-1 y River (L) 2-3.

Y el tercer ciclo comenzó antes de fin de año con un valioso empate en Tucumán ante Atlético por 2 a 2 y una victoria en Avellaneda frente a Independiente por 3 a 2, y prosiguió en este 2020 en el que la lepra está invicta ya que le ganó 1 a 0 en el Coloso a San Lorenzo e igualó contra Arsenal (V) 1-1, Estudiantes (L) 0-0 y Lanús (V) 1-1.

Mientras que Central también tuvo sus etapas diferenciadas. Comenzó con dos triunfos (Atlético Tucumán (V) 2-1 y Talleres (L) 1-0. Luego el equipo de Diego Cocca empató 7 partidos seguidos, en lo que fue la racha de empates más larga en la historia del club (San Lorenzo (V) 2-2, Patronato (L) 1-1, Colón (V) 1-1, Newell’s (L) 1-1, Unión (V) 0-0, Racing (L) 1-1 y Lanús (V) 1-1) y después estos empates se le volvieron en contra ya que tras perder ante Vélez (L) 0-1 y contra Estudiantes (V) 0-3, las lapidarias estadísticas decían que había sacado solamente 7 de esos 27 puntos en disputa y los fantasmas reaparecieron.

Pero a partir de la fecha 12, cuando Diego Cocca dijo que si no le ganaba a Godoy Cruz presentaba la renuncia, el equipo cambió el rumbo. Y obtuvo en estas últimas 9 jornadas 20 unidades, producto de 6 éxitos (Godoy Cruz (L) 5-2, River (V) 1-0 donde ganó tras 22 años, Aldosivi (L) 5-1, Boca (L) 1-0, Huracán (L) 2-1 y Gimnasia (L) 1-0), 2 empates (Central Cordoba (V) 1-1 y Banfield (V) 1-1) y una derrota muy dolorosa por 5 a 0 contra Independiente.

Tanto las campañas de Central y Newell’s se edificaron en los números obtenidos en el Gigante de Arroyito y en el Coloso Marcelo Bielsa. No es un dato menor que ambos equipos están en el top five de la tabla en condición de local: Argentinos Juniors (22), Central y Lanús (21) y Estudiantes y Newell’s (20).

De seguir con esta fortaleza en sus estadios no tendrían que tener problemas para mantener la categoría. Es que la regularidad estadística marca que si los equipos rosarinos llegan a un promedio de 1,200 tras la Copa de la Superliga no tendrían problemas para quedarse en primera división.

Y para llegar a este coeficiciente a los canallas les faltan sumar 13 puntos sobre 42 (Defensa y Justicia (V), Arsenal (L) y Argentinos Jrs (V) en la Superliga y los 11 partidos de la Copa de la Superliga) mientras que a Newell’s le restan sacar 15 unidades en estos 14 juegos para que termine la temporada 2019/20. Entrentará a Colón (L), Racing (V) y Godoy Cruz (L) en las últimas tres fechas del actual torneo y después tiene los otros 11 cotejos del próximo, en el que tendrá en sus primeros tres enfrentamientos a rivales directos: Central Córdoba de Sanatiago del Estero (V), Patronato (L) y Gimnasia (V). Mientras que Central también enfrentará a un rival comprometido con los promedios ya que arranca la Copa de la Superliga recibiendo a Colón en Arroyito.