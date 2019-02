La vuelta de Fontanini

Atento. Fontanini sale a cortar a Benedetto. El marcador central no jugó el lunes.

Atento. Fontanini sale a cortar a Benedetto. El marcador central no jugó el lunes. Héctor Río

Newell's volverá a modificar la pareja de zagueros centrales. Fabricio Fontanini tiene grandes chances de reaparecer por el juvenil Juan Pablo Freytes. Para eso se lo cuidó y no estuvo contra San Martín de San Juan. Se encontraba en inferioridad física y hubiese sido un enorme riesgo que juegue, entre otras cosas porque el sábado habrá que medirse con un equipo con el poderío ofensivo de River. En tanto, Stéfano Callegari es casi seguro que seguirá afuera del equipo por una distensión en el tobillo y entonces Teodoro Paredes volverá a jugar desde el comienzo en el Monumental.

Por su capacidad para el juego aéreo es importante que Fontanini forme parte del equipo, para marcar a Lucas Pratto, que va bien de arriba. El zaguero rojinegro debería estar entre los once. La sobrecarga en el isquiotibial, molestia que se repite desde la pretemporada, llevó a que Bidoglio lo deje afuera en la última fecha. No había ganas de arriesgarlo y que se pierda el partido ante River. Sin menospreciar a los futbolistas de San Martín de San Juan, la exigencia contra el millonario será mayor y es importante que no falte el sábado.

A Juan Pablo Freytes, el defensor de 19 años que lo reemplazó el lunes, le costó por momentos estar bien parado ante los sanjuaninos. Pero no anduvo mal. No le pesó jugar de arranque y en varias ocasiones salió con seguridad desde el fondo y puso algunos pases largos en los que combinó precisión y potencia. Dejó en claro que es una alternativa para tener en cuenta.

Si Fontanini no llega, Freytes no sería puesto a prueba en un examen tan complejo como el que se avecina en el Monumental. Una posibilidad es que tenga su debut con la camiseta rojinegra Ribair Rodríguez, que si bien se desempeña habitualmente de mediocampista, también lo puede hacer de zaguero. El uruguayo se recuperó de la lesión y ya el domingo entrenó con el plantel.

En tanto, Paredes tiene grandes posibilidades de volver a estar desde el inicio. El lunes por la noche en el Coloso, su rendimiento fue aceptable. No desentonó y se movió con oficio. Nunca se complicó. Si la tenía que tirar al lateral en algún cierre ante la presencia de un rival cerca, lo hizo antes de arriesgar. Es un futbolista fuerte en la marca y con buen juego aéreo. En el Monumental volvería a ser titular ante la probable ausencia de Callegari, cuya distensión en el tobillo sufrida en la práctica del jueves lo privó de jugar desde el inicio su sexto séptimo partido al hilo.

El plantel entrenó ayer a puertas cerradas. Bidoglio subió por primera vez a Francisco Panchito González, titular el lunes en la victoria de la reserva. El delantero cumplirá 18 años el 6 de abril. Nació en la localidad cordobesa de Ordónez y llegó a Newell's desde Sportivo Unión de su ciudad, que compite en la Liga Bellvillense.