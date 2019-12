La vista al frente

Al menos desde los nombres, la idea de Diego Cocca para afrontar el partido con Boca sería a través de una apuesta más ofensiva. Esto, en relación a lo que sucedió el pasado domingo en Santiago del Estero y también teniendo en cuenta que Central se enfrentará nuevamente a uno de los denominados grandes, con todos los antecedentes que ya tiene el DT canalla a su favor. Con el ingreso de Diego Zabala (por Joaquín Pereyra) intentará darle otra impronta al equipo, sobre todo del medio hacia adelante. Después se verá con qué esquema, pero el principal desafío sería contrarrestar el juego del puntero a partir del balón. La otra variante que presentará el canalla será el regreso de Fabián Rinaudo (cumplió una fecha de suspensión) por Emmanuel Ojeda.

Los partidos que hizo Central en sus últimas dos presentaciones de local (Godoy Cruz y Aldosivi) fueron con una estructura similar a la que tiene en mente poner en cancha el domingo. Por eso el DT piensa en el uruguayo, quien fue titular en esas dos ocasiones (se quedó afuera contra River y Central Córdoba, ambos de visitante).

La condición de local sin dudas es uno de los condimentos en los que Cocca se basará para el armado de un equipo que podrá alternar entre un sistema y otro, pero que tendrá como premisa ir en busca del resultado. Por ahí con los recaudos lógicos que suele tomar, pero con cierta ambición.

En principio Zabala arrancaría como interno por derecha, más cerca de Rius, pero dependerá también de cómo se dé el juego y qué es lo que le haga falta al equipo. De hecho contra Aldosivi inició en esa posición y ya en el primer tiempo se tiró sobre la izquierda.

Y el canalla además recuperará a Rinaudo. Fito es titular indiscutible en la estructura de Cocca, por eso volverá a los once tras purgar una fecha de suspensión. Son los dos cambios que el técnico probó en la práctica del miércoles y con los que insistió en el entrenamiento de ayer.

Centurión, al menos suena

El mercado de pases aún no se abrió pero uno de los apellidos que en Central manejan como posibilidad, hoy remota por cierto, es el de Ricardo Centurión, a quien Cocca conoce muy bien de Racing y que viene de actuar en Atlético San Luis de México. No obstante, se trata de una chance que surgió, pero por la cual no hay negociaciones iniciadas ni mucho menos. Además de lo económico, se deberá analizar bien la personalidad del futbolista. Igual, en Central saben que será necesario concretar la venta de uno o dos futbolistas. Según las fuentes consultadas, la semana que viene se podría avanzar en la transferencia de alguno de ellos.