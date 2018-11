La visión de periodistas de Buenos Aires

Cuesta responder puntualmente a la pregunta de quién pasa y por qué. Hay algo que supera al propio desarrollo del juego y son las condiciones en que se dará el partido. Creo que es una gravísima derrota cultural para el fútbol argentino y el país que se tenga que jugar a puertas cerradas. Me da mucha pena. Fui hincha del Central de Zof y del Newell's de Martino con su épica campaña de posible descenso a lograr el título de campeón. Con lo futbolístico los dos equipos tampoco dan demasiado. El Central de Bauza arrancó con la idea de ser un equipo sólido y fue perdiendo esa característica y del Newell's de De Felippe uno siempre ve la intención de un entrenador entrañable que a veces logra concretar lo que propone y a veces no. Están los dos lejos de la mejor versión y muy lejos de la fiesta que debería ser porque este clásico rosarino es tal vez el que mejor representa al fútbol argentino. Ojalá que haya un antes y un después. Para mí perdieron los dos, y también el fútbol argentino.

Daniel Arcucci

(Fox Sports)

Imagino un partido absolutamente cerrado, con demasiada tensión y mucho nervio. Con poco juego, porque si no lo tienen en otras situaciones de menor dificultad, de menor exposición, mucho menos van a tener juego en un partido con demasiadas cosas en el medio. No soy optimista en cuanto al juego, ojalá me equivoque. Y no creo que colabore jugar a puertas cerradas, sin público. Da la impresión de que con tantas cosas en juego en el clásico eleva la tensión y no creo que sea la excepción este partido. En el contexto con el que llegan no veo a un favorito.

Enrique Gastañaga

(Clarín y TNT Sports)

Siempre admiré la pasión y el cariño por sus clubes que tienen los rosarinos, llevan la rivalidad de manera diferente al resto del país. Conviví con varios jugadores que estuvieron en la selección nacional, como Maxi Rodríguez, Messi, Di María y Lo Celso, ellos me contaron cada lado de la moneda. Y es una lástima que se juegue a puertas cerradas, es una frustración y le saca el color al partido. Está bien que exista la rivalidad deportiva, pero afuera de la cancha deberían convivir tranquilamente, como lo hacen con sus amigos, familiares y vecinos. A los equipos no les sobra nada para que haya un candidato pero es un clásico y puede pasar cualquier cosa en lo futbolístico.

Cristian Martin

(Corresponsal de Fox Sports en Europa)

Imagino un clásico muy cerrado en el que ninguno va a apostar a salir a ganar, a ser dominador del partido. Será parejo porque nadie va a arriesgar. Y si bien considero que Central cuenta con un mejor plantel no van a romper el empate y se va a definir por penales. Ahí mi pálpito es que pasa Newell's.

Hernán Claus

(Olé)

Creo que lo va a ganar Newell's y mucho tiene que ver el triunfo del último partido, porque más allá de a qué rival le ganó (Argentinos Juniors) mostró respuestas. Después hay que tener en cuenta que es un clásico y esto puede equilibrar. A Central lo veo mal con la pelota, viene muy golpeado y se nota la tensión cuando le preguntan a un ídolo como Bauza si se va a ir. Eso hace pensar que es un elemento más de presión. El equipo empezó bien pero se pinchó mucho. Por eso creo que Newell's tiene una ventaja. Después es un papelón que se juegue sin público. Es un partido que le tocaba organizar a Santa Fe. Por cómo se vive en Rosario la rivalidad no se vive en ningún partido del fútbol argentino, por eso trasladarlos requería demasiados esfuerzos y entonces se jugará a puertas cerradas.

Daniel Avellaneda

(Clarín y Fox Sports)

Pase lo que pase en el partido, para mí es una derrota enorme para el fútbol argentino. Que el segundo clásico más importante del país tenga que jugarse lejos de Rosario y sin gente nos retrata, nos deja desnudos como pueblo futbolero. Si fuera dirigente de ambos clubes, no aceptaría jugar en estas condiciones. En cuanto al juego es difícil prever lo que puede suceder. Imagino un partido en el que imperará más el miedo a perder que el deseo de ganar. Los dos saben lo costoso que es perder y creo que es más el peso de la derrota que el placer del triunfo. Lo definirá un detalle y por pálpito, más que otra cosa, creo que lo ganará Newell's porque llega un poquito mejor.

Andrés Eliceche

(diario La Nación)