La tonada cordobesa y espontaneidad natural delata la picardía que lo envuelve. Gustavo Coleoni está dulce. Metió en la elite futbolera a Central Córdoba de Santiago del Estero. "Lo que me pasó fue resistir e insistir. La vida me regaló este ascenso y es como un bálsamo que lo quiero disfrutar con la familia. Sobre todo después de haber perdido varias finales y muchas cosas personales y sentimentales", desprende el entrenador, de 50 años, al inicio de la charla con Ovación. "Entramos a una competencia superior donde el nivel de exigencias es muy elevado. Sin embargo, vamos a armar un equipo que pueda tener la capacidad de dar batalla y dejar bien en alto el nombre del club y de toda la provincia", acota a modo de desafío el Sapo antes de bucear en diversos temas.

¿Cómo definirías el ascenso logrado?

Lo grafico como que el fútbol o la vida misma es una carrera de resistencia y no de velocidad. Creo que lo que me pasó fue por no haber bajado los brazos jamás. Por resistir e insistir en todo momento.

¿Te considerás un todoterreno del ascenso?

Conozco gran parte del país por mi actividad. También por necesidad. Me pasó cuando en un mismo año tuve que vivir primero en con viento que envuelve a Chubut y luego en el fuego que acaricia a Formosa. Me fui de una punta a la otra porque esta carrera es así. Pero tenía que darle de comer a mi familia. Debía trabajar donde sea. En esto hoy estás acá y mañana por ahí no sabés. En el fútbol todo es muy vertiginoso.

Al final tuviste recompensa.

Sí, siento que este ascenso es como un mimo que me dio la vida. Sobre todo después de haber perdido varias finales y muchas cosas personales y sentimentales como varios Día del Padre o de la Madre, cumpleaños de mis hijos, no haber estado el día de la graduación del colegio de los chicos, no poder acompañar a mi hijo a fútbol; vaya paradoja del destino no. Tengo una deuda interna bárbara con todas estas cuestiones. Sin embargo, creo que la vida me regaló este ascenso y es como un bálsamo que lo quiero disfrutar con la familia esencialmente.

¿Sos un técnico de finales?

No sé, pero tengo bastante claro que llevo jugadas siete y gané las dos últimas.

¿Y qué te llevó a Santiago del Estero, ya que es una plaza que se caracteriza más por el turismo, básquet o el MotoGP que el fútbol en sí?

Porque el desafío en sí me gustó mucho. Tenía dos equipos en la B Nacional y eso habla de que acá está creciendo en fútbol. Que se están haciendo bien las cosas y por eso no dudé cuando salió esta chance. El tiempo mostró que no me equivoqué en asumir. Se viene trabajando muy bien también en cuanto a la política deportiva.

Pensar que entraron al Reducido raspando e hicieron saltar la banca.

Realmente fue así. Entramos por la ventana. Pero por suerte luego fuimos creciendo y pudimos hacer la diferencia en los mano a mano. Nos hicimos muy fuertes y creo que la convicción que teníamos por ascender nos llevó a ganar todos los partidos de visitantes y coronar el sueño del ascenso.

¿Cuál fue clave para obtener semejante hazaña?

Trabajamos mucho en la dinámica colectiva. Soy un entrenador que cree muchísimo en los grupos. Incluso le doy más bolilla a lo grupal y social que a la táctica en sí.

Tenés que saber acertar en los jugadores que elegís porque por ahí muchos tienen gran técnica, pero desde lo personal dejan bastante que desear.

Por supuesto, es así. Por eso siempre elijo primero grandes personas. Que sepan valorar todo. Por ejemplo, si veo que hay un jugador que la rompe, pero no le gusta ser suplente o sé que me traería problemas no lo sumo. Prefiero uno que venga y me deje todo en la cancha. La clave fue esa. Y mirá que en determinado momento pasamos una tormenta muy fuerte. Por suerte no nos arrastró y creo que fue por el esfuerzo colectivo. Y desde ahí nos hicimos sólidos hasta obtener este lindo ascenso. Ahora habrá que codearse con los más grandes del fútbol nacional.

¿Estás armando el plantel, ya que en primera hay otras exigencias y requiere, además, de otra calidad de jugadores?

Sabemos lo que se nos viene y estamos trabajando para estar a la altura. En ese sentido tengo claro dónde está nuestro norte. Entramos a una competencia superior donde el nivel de exigencias es muy elevado. Sin embargo, vamos a armar un equipo que pueda tener la capacidad de dar batalla y dejar bien en alto el nombre del club y de todo Santiago del Estero.

¿Se viene lo más duro para un técnico, que es modificar el plantel?

Lo que pasa es que en primera hay otro ritmo. La velocidad y precisión son otras. También los espacios y el control del balón. Se viene un momento de elección de jugadores donde a la vez estoy tranquilo porque sé que es lo mío, es decir, la conformación del grupo.

¿Qué tipo de equipo pretendés para lo que vendrá?

Uno fresco, dinámico, rápido. Que dé batalla.

¿Te quedaste sin vacaciones cuando hubiesen sido las más lindas de todas?

Si, no tengo. Pero mis vacaciones será jugar contra Boca, River, Racing, Independiente, Estudiantes, Vélez. Todos los grandes equipos de la primera división. Iré a disfrutar de cada partido sabiendo por supuesto la gran responsabilidad que tenemos como equipo. Porque detrás nuestro hay una gran provincia que representar. Pero dejame que cuando vaya a La Bombonera o el Monumental disfrutaré tanto o más que estando en un lugar turístico. Esto es lo mío. Es lo que siempre soñé y amo tanto, el fútbol.

¿El desafío que se viene es más difícil de todos los que lograste?

Es el premio que nos tocó por haber ganado el ascenso dentro de la cancha. Sabemos que no será nada fácil, pero tendremos nuestras herramientas y armas para defendernos y saber atacar. Intentaremos estar a la altura de todo esto que obtuvimos con mucho sacrificio y humildad.

¿Qué título le pondrías a este presente de tu vida?

Soy un agradecido a Dios y a la familia por todo esto que estoy viviendo. Tengo heridas que nunca cerrarán, como no haber estado más tiempo en casa para acompañar a mí señora e hijos. Pero ya está, no queda otra que seguir remando. Soy un laburador incansable de esta profesión y siempre trato de dejar una huella donde voy.