La vergÃ¼enza no es sÃ³lo rosarina

驴Se seguir谩 mirando a Rosario como una rara avis despu茅s del papel贸n mundial del Monumental? Los que viven ponderando desde el centro del pa铆s que el cl谩sico Central-Newell's es una verg眉enza nacional, 驴seguir谩n pensando que es exclusiva de estos pagos? No es para sacarle las responsabilidades a los dirigentes y funcionarios locales, que no pudieron ni organizar los cuartos de final de la Copa Argentina, pero qued贸 claro que el fanatismo es malo en cualquier lado, que los desbordes son de la sociedad y no se puede estigmatizar a una ciudad para sacarse el sayo. Como qued贸 claro que la ineptitud de quienes deben garantizar la seguridad no es s贸lo santafesina. Ayer la polic铆a de la ciudad de Buenos Aires llev贸 al micro de Boca al matadero. 驴Qu茅 dir谩 ahora el presidente Mauricio Macri, que en un gesto demagogo y ajeno a la realidad presion贸 para que se juegue con hinchas visitantes? 驴Les har谩 sus t铆picos chistes futboleros a los mandatarios que vendr谩n a la cumbre del G-20 en unos d铆as? Mal de muchos, consuelo de tontos, reza el sabio dicho popular. El papel贸n de ayer no debe justificar al f煤tbol local, s贸lo contextualizarlo en un problema que, pese a sus particularidades, lo excede. A hacerse cargo, a debatirlo entre todos los argentinos sin oportunismos. S贸lo as铆 habr谩 luz al final de este t煤nel m谩s oscuro que nunca.