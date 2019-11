La venta de entradas en el Coloso, mañana desde las 10

La venta de entradas en las boleterías del estadio Marcelo Bielsa será el mismo día del partidos. Las boleterías se abrirán mañana a las 10. El valor de las entradas es el siguiente: general socios, 500 pesos; jubilados, damas y pensionados, 250; menores, 150; tribuna oficial, 150 (socios) y 650 (no socios); platea superior este, 400 (socios) y 900 (no socios); platea inferior este, 550 (socios) y 1050 (no socios); platea Gerardo Martino, 700 (socios) y 1200 (no socios).