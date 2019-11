La vecchia signora recibe al colchonero

Liga de Campeones. Juventus, con Higuaín y Dybala, recibirá hoy a Atlético de Madrid, dirigido por Simeone, en uno de los partidos destacados de la quinta fecha de la Liga de Campeones, que también tendrá el cruce entre Real Madrid y PSG. Ambos partidos comenzarán a las 17, el primero será televisado por Espn y el restante por Fox Sports. Por el grupo C, Manchester City recibirá a Shakhtar Donetsk con Otamendi pero sin el Kun Agüero, lesionado. En el grupo B se concretará en el debut en Champions de Mourinho al frente de Tottenham, que tendrá al ex volante de Rosario Central Giovani Lo Celso y a Foyth pero no a Lamela, lesionado.