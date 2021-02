La última línea canalla es la que genera mayor atención para el Kily González

Sin embargo, los de Arroyito no tienen intenciones de estirar mucho más este tema. Para ellos, el tiempo apremia porque consideran que el juvenil zaguero central podría salir a escena desde el próximo lunes si llegara entre hoy y mañana. Eso sí, la idea es que se sume por una temporada sin opción de compra.

Por ahora no pinta para que suceda de manera inminente. Y no precisamente por el lado canalla. Boca es el que no define. Eso marca que El Kily González deberá comunicarse con Juan Román Riquelme en pos de ponerle punto final al caso.

En tanto, la directiva centralista buscará acordar con Belgrano la cesión del zaguero central Diego Novaretti, tal como había pactado antes de las elecciones si ganaba Luis Artime. De hecho, el ex goleador celeste y actual máximo directivo pirata está dispuesto a realizar el traspaso.

Sobre todo porque le interesa, y mucho, contar con la presencia de Novaretti en el nuevo ciclo celeste. Es más, el defensor está dispuesto a regresar al club cordobés. Eso indica que si se hace esta operación, la chance de sumar a Nicolás Ferreyra quedará en el camino porque en Central están dispuestos a incorporar solo a uno de los dos.

¿Conflicto en puerta con Bottinelli?

La relación entre Central y Jonathan Bottinelli no es la mejor. De hecho, el jugador podría enviar de manera inminente una carta documento al club exigiendo algunos puntos vinculados a la relación contractual que tiene.

Cuando la dirigencia canalla decidió que Bottinelli no sea parte del nuevo proyecto, el jugador no lo tomó nada bien, como era de suponer por cierto. Sobre todo porque tenía poco tiempo en el club.

Si bien desde lo deportivo no rindió, lo concreto es que el entrenador Cristian González tampoco hizo fuerza para mantenerlo. El profesional no arrancó la actual pretemporada junto al plantel, pero luego el club tuvo que reincorporarlo por cuestiones gremiales.

Central pretende cortar el vínculo que caducará en diciembre próximo. El zaguero central no está de acuerdo con irse de Arroyito como si nada. Pretende llegar a un acuerdo.

Por el momento no lo logra. Por eso es que medita mandarle al club una carta documento exigiendo algunos temas vinculados al contrato vigente. Por lo tanto, no habrá que sorprenderse si en breve se produce algún cortocircuito legal entre ambas partes.

Sobre todo porque la relación también se desgastó.