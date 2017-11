"La última, la más difícil"

Luciano Pocrnjic se transformó en la figura rojinegra. Sobre todo por un par de jugadas que le permitieron evitar ser vulnerado. Y gracias a su lucidez cerró el arco y permitió que Newell's sumara, aunque claro que el punto resultó un tanto escaso para las pretensiones leprosas. El uno leproso luego le puso palabras a las sensaciones que le dejó el empate: "No la pudimos meter, que es lo que nos viene faltando. El punto sirve para sumar, aunque la idea era ganar para empezar a acomodarse en la tabla", sostuvo el arquero al realizar un análisis de lo sucedido en Paraná.

Si bien Newell's estuvo muy cerquita de quedarse sin nada, también ahí nomás de ganar por primera vez lejos del Parque. Por eso el arquero se lamentó: "Es una lástima, tuvimos una o dos chances de gol por tiempo. El arquero de ellos (Sebastián Bértoli) también tuvo una buena actuación, pero no la pudimos meter, algo que nos viene faltando cuando jugamos de visitante".

"La pelota más difícil fue la última, porque estaba más tapado y fue un remate fuerte, pero tuve la posibilidad de sacarla", recordó Pocrnjic sobre el disparo de Balboa en tiempo cumplido que tenía destino de gol, pero reaccionó justo para taparlo y evitar un nuevo traspié de visitante.

Newell's buscó el protagonismo y en gran parte del partido dominó la pelota, pero la expulsión de Ferroni elevó la ilusión paranaense. "Había que aguantarlo, ellos ponían mucha gente en ataque, son un equipo que juega con muchos centros al área y cualquier rebote es peligroso. Pero pudimos mantener el cero. Eso sirve para sumar, pero la idea era ganar y empezar a acomodarse en la tabla. Esperemos que el próximo partido podamos hacerlo".

En el próximo partido, Newell's recibirá a Belgrano, un encuentro que en caso de ganar cobraría más relevancia el empate que logró en Paraná. "Sí, de esa manera podría servir lo que logramos contra Patronato, pero veníamos a ganar, a quedar en mitad de tabla, pero no se dio. No es la posición que deseamos por la institución que somos, pero de a poco nos vamos a ir acomodando y a salir adelante".

La igualdad del lunes chocó contra las pretensiones de Newell's de ganar de manera consecutiva y cortar con la racha adversa de tres caídas en la Superliga (cinco si se cuentan las del torneo pasado). Y a pesar de las situaciones que elaboró no las pudo concretar. "Nos faltó el último toque, tuvimos dos o tres claras, algo que es difícil tener jugando en condición de visitante. Tenemos un buen equipo y vamos a estar un poco más arriba. Tengo confianza de que todo se modificará y vamos a lograr mejores resultados".