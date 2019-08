La última imagen antes del clásico...

Para el domingo 15 de setiembre, el día del clásico que seguramente será confirmado pronto por la Superliga, falta un montón. Pero apenas habrá una fecha en el medio, la que jugarán ambos este domingo, uno enseguida después del otro como pasó en las dos últimas jornadas, y a Newell's y a Central les cabe cambiar la última imagen. Uno no sumó y el otro sí, pero la sensación fue la de un sábado sin alegrías por igual. Porque los leprosos frenaron el envión que traían y expusieron viejos vicios fuera del Parque. Y porque los canallas tenían la mesa servida para hacerse de una victoria fundamental en la lucha por los promedios y se les quedó atragantada. Todo el mundo espera el duelo en Arroyito pero antes les queda llegar de mejor manera. La oportunidad y los antecedentes están para que ello ocurra, porque vienen de rachas en la condición en que afrontarán sus compromisos de la 5ª fecha. El equipo de Frank Kudelka volverá al Coloso donde se hace realmente fuerte y el de Diego Cocca lo hará afuera de Arroyito donde viene dulce.

Después de la disputa de Newell's ante Huracán y de Colón frente a Central vendrá el parate por la fecha Fifa de amistosos, en el que la selección argentina del ya confirmado Lionel Scaloni se medirá con Chile y luego con el México del Tata Martino. De cómo les vaya el domingo se verá cómo será el tránsito eterno de dos semanas hasta el clásico, si con excesiva presión pese a tratarse de un partido de sexta fecha o un poco más relajados. Esto último sobrevendrá sólo si la cosecha es de tres puntos.

Curiosamente, si hoy se plantearan favoritismos siempre discutibles para un clásico, apoyándose en las estadísticas se diría que Central recién ahora levantó la puntería en un mal año jugando en el Gigante y que Newell's no levanta la suya fuera del Coloso, donde directamente no ganó en todo el 2019, excepto en ese encuentro efímero ante Gimnasia en La Plata por la Copa de la Superliga, cuando alcanzó el triunfo en adicional mediante un penal de Maxi Rodríguez. Los auriazules recién ganaron el primer partido en Arroyito en la despedida de la Copa Libertadores (y del Chaqueño Herrera) ante Libertad y, luego de perder con Aldosivi en una llave de la Copa de la Superliga también rápidamente olvidada, repitieron triunfo en el debut de este campeonato ante Talleres. Pero cuando tenían todo para hacer cumplir eso de que no hay dos sin tres, dejaron escapar increíblemente el triunfo ante Patronato.

Pero para ese análisis habrá tiempo. Hoy los dos precisan recuperar rápido la vertical. Para eso, primero no deben perder de vista que, pese al disgusto del sábado, habían edificado previamente un buen respaldo de puntos ganados merecidamente en la cancha y sobre esas actuaciones pueden apuntalarse. Y después, recurriendo de nuevo a los números, para lo que vendrá también Newell's y Central tienen de donde agarrarse para ir por buenos resultados.

Exceptuando aquella revancha de Copa de la Superliga ante Gimnasia (derrota 3-1), que no agregó ni quitó demasiado en vistas de que esa primera edición fue un relleno para no jugar tan poco en la temporada y además no se contó para el promedio como la que vendrá, Newell's viene derecho en el Coloso, con tres victorias al hilo.

La primera de ellas fue precisamente ante el rival del domingo, Huracán, por la penúltima fecha de la Superliga. Aquel equipo dirigido por última vez de local por Héctor Bidoglio derrotó al Globo de Antonio Mohamed por 3 a 1, con un penal de la Fiera y otros goles de Alexis Rodríguez y Luis Leal. Curiosamente, tres jugadores visitantes estuvieron el sábado en el Gigante: Lucas Gamba jugando para Central y Christian Cimino y Federico Mancinelli para Patronato. Después llegarían los dos triunfos por 2 a 0 de la nueva era Frank Kudelka, ante Central Córdoba de Santiago del Estero (Alexis Rodríguez y Albertengo ) y Unión (Nadalín y de nuevo Albertengo).

Pero además, de los 64 puntos que tiene acumulados de las tres últimas temporadas para el promedio, Newell's consiguió nada menos que 53 en el parque Independencia, esto es, el 83 por ciento. Por eso, pese a la mala imagen que dejó en el Fortín, hay señales para pensar que está en condiciones de recuperar protagonismo.

A Central le cabe otro tanto. El compromiso del domingo a la mañana en Santa Fe es sin dudas de sumo riesgo, porque Colón también es un rival directo en los promedios. En este caso, más allá del molesto empate de local ante Patronato, hay que decir que el equipo de Cocca está invicto en la Superliga pero además de visitante también viene derecho.

Después de 9 fechas sin ganar en esa condición con Edgardo Bauza y Paulo Ferrari, apenas asumió el técnico los canallas vencieron a Argentinos Juniors en La Paternal. Luego debutaron en esta Superliga con triunfo en Tucumán ante Atlético y siguieron con un empate en el Nuevo Gasómetro, en el que coqueteó demasiado con la victoria. Aunque menos importante, en el medio también ganó en la revancha con Aldosivi en la Copa de la Superliga, que no le sirvió para avanzar.

Curiosamente, Central enfrentará de manera consecutiva a tres rivales rojinegros con los que pelea en la tabla de promedios: Patronato ya fue, Colón lo será el domingo y luego vendrá Newell's.

Canallas y leprosos vienen peleando palmo a palmo en la misma tabla y hasta lo hicieron juntos antes cuando lograron, ya sobre el inicio de la Superliga, modificar un reglamento que parecía cerrado e imponer la disminución de la cantidad de descensos de cuatro a tres.

La determinación además de agregar a la sumatoria para el promedio a la Copa de la Superliga agrega más posibilidades a los equipos con mayor historia o recursos, como lo son Newell's y Central, que les conviene un trayecto largo a uno corto como fueron las 25 fechas de la Superliga pasada.

Y la decisión de poner el clásico al principio de la competencia fue también una medida acertada para quitarle dramatismo, para que no sea tan determinante.

Todos estos aditivos hacen que el golpe de un resultado negativo, como ocurrió el sábado para ambos, impacte menos o sea más fácil de absorber. Central y Newell's tienen las herramientas para revertir rápido el mal trago.

Se tratará entonces de ver cuál será la última imagen que quedará después de los compromisos domingueros. Tienen argumentos como para arribar a la cita que todo el mundo espera en un marco de cierta tranquilidad.

La primera derrota leprosa

Alan Aguerre encabeza el camino a los vestuarios en Liniers, luego de la justificada caída frente a Vélez. El equipo de Kudelka repitió el vicio de sus antecesores en el cargo cada vez que Newell's sale fuera del Coloso. Pese a que tuvo un momento positivo en el partido, con el empate de Maxi Rodríguez al final del primer tiempo, bajó claramente su producción respecto a las dos victorias en el inicio de la Superliga. Y la próxima visita será a Arroyito.

Evitable reparto canalla

Central tuvo todo para ganar, incluso la ventaja y un hombre de más, pero cedió dos puntos de oro en el Gigante de Arroyito frente a Patronato, un rival directo en la tabla de promedios con el que se mantiene igualado. Pudo sacarle 3 puntos clave de ventaja pero el equipo entrerriano lo durmió con un golazo apenas quedó con 10 y no supo reaccionar para volver a imponer su fútbol como hasta el gol de Lovera. Y eso que quedaba media hora. El próximo en casa será Newell's.

Volver a ser en el Coloso

La imagen que acompaña al texto es el grito de gol de Maxi Rodríguez, que abrió la cuenta en el triunfo 3 a 1 sobre Huracán, último de local de la Superliga pasada. Ahora curiosamente llegará de nuevo el Globo al Coloso, donde Newell's desde ahí sumó tres victorias seguidas, sin contar la Copa de la Superliga pasada que no suma para el promedio. La tabla leprosa sólo tiene puntos fuertes de local (ver página 7). Por eso la chance de volver a ser.

Cosecha buena afuera

El gran déficit canalla del año estuvo en el Gigante. Pero afuera Central obtuvo buenos puntos de la mano de Diego Cocca. De hecho, desde que el técnico debutó en la penúltima fecha de la Superliga pasada, no perdió en esa condición. El día del estreno ganó, con tantos de Leo Gil (foto del festejo con el Colo en el piso) y Alfonso Parot, repitió luego en Tucumán e igualó en el Nuevo Gasómetro en este campeonato. Ahora visitará a Colón, buena ocasión para recuperar status.