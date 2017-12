La ubicación de Sills es la clave para reemplazar a Paz

Puede seguir de volante, puesto en el que está rindiendo, y que debute el juvenil Varela, o ir a la zaga y que juegue Leyes

La expulsión de Nehuén Paz contra Racing es una baja sensible para el clásico. El zaguero es uno de los jugadores más regulares de Newell's. Desde el momento en que el árbitro Ariel Penel le mostró la roja, surgió el interrogante sobre su reemplazante para el partido del domingo. Es algo que dependerá de dónde lo ubican a Juan Ignacio Sills. Si continúa de volante central, el juvenil Joaquín Varela es la opción para desempeñarse de marcador central. La otra chance es que el ex Olimpo sea movido a la zaga, donde hace un largo tiempo que no juega, con excepción de unos pocos minutos, y entonces Nery Leyes ingresará en el medio.

Los gestos de impotencia de Paz instantes después de la roja tras bajar a Lautaro Martínez expusieron el malestar que le causó perderse el enfrentamiento contra Central. Para Newell's fue igual de doloroso. Es que el longilíneo marcador central atraviesa la mejor etapa desde que se incorporó al club del Parque en enero de 2015. Junto a Luciano Pocrnjic y Joaquín Torres son los únicos que disputaron los 11 partidos de la Superliga.

Llop tiene que reemplazarlo y durante la conferencia de prensa del sábado descartó a Franco Escobar, reemplazante de Bruno Bianchi contra River porque su compañero estaba suspendido. Escobar no intervino el sábado debido a que faltan detalles para acordar su pase a Atlanta Hawks. "Sería ilógico si lo hacemos jugar a Franco siendo que no pudo participar en este partido", dijo el entrenador.

La decisión de Llop para el puesto de segundo marcador central depende de lo que busque para un partido que se juega en todos los aspectos, y el emotivo tiene una influencia mayor que en otros. "Veremos si es Varela. O Sills, que está jugando bien en el medio", dijo.

Varela es el catamarqueño de 20 años que por primera vez fue al banco frente a River y volvió a ser suplente contra Racing. Aún no debutó y quizás lo haga realidad en el Gigante. "Estar acá, ir a la cancha, ver cómo se moviliza la gente por lo que es Newell's, por lo que significa Maxi Rodríguez, te lleva a hacerte hincha y a querer a la institución de alguna manera. No sé si a ese extremo de odiar a Central pero sí de querer ganarle. Ese partido es algo aparte", declaró el Cata a Ovación en una entrevista del 14 junio pasado en la que habló de su trayectoria.

"Tiene una gran altura, es rápido en los desplazamientos y fuerte en las disputas", expresó en esa misma nota Iván Vigo, uno de sus entrenadores en inferiores.

Experiencia o juventud

La duda es si Llop considera que es el momento propicio para hacerlo debutar a Varela, con la exigencia que representa el clásico. El entrenador les fue dando chances a los juveniles del club durante el torneo. Pero la presión que rodea a un enfrentamiento de esta magnitud lo llevará a pensar bien qué es lo que hace, según manifestó.

Si Varela integra la zaga junto a Bruno Bianchi, seguirá Sills de volante central. Llop lo elogió el sábado y si lo designa para jugar en lugar de Paz, tocaría el sector de la mitad de cancha en donde hubo buenos rendimientos en las últimas presentaciones.

Hay otro dato a considerar, aunque tampoco es determinante. Entre los 19 partidos del torneo anterior y los 6 del actual que jugó Sills, ya sea de titular o ingresando, apenas en uno fue marcador central. Fue en la penúltima fecha del campeonato pasado ante Belgrano (1-2) en Córdoba. Entró en el último cuarto de hora para reacomodar la zaga porque lo expulsaron a Néstor Moiraghi.

Por lo tanto, Sills casi que no jugó en el último año y medio en la posición en la que surgió futbolísticamente y que en Olimpo empezó a alternar con la de volante, que es en la que se desempeñó en este último tiempo.

Si Llop considera que es fundamental apoyarse en la experiencia, entonces puede mandar a Sills a la defensa y que entre Nery Leyes en la mitad de cancha. La otra alternativa es que Sills se mantenga en el medio, donde viene cumpliendo, y debute el Cata Varela. Por lo visto, depende de Sills.