"Convoqué a una reunión a los dueños de los derechos televisivos, me preguntaron «¿por qué quería la reunión?». Les dije que sería bueno reprogramar alguna fecha, más allá del inicio que ya no se podía, y se comprometieron a tener un gesto con el seleccionado", relató el titular de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Me pareció una falta de respeto porque AFA es firmante de los derechos televisivos. Por eso me tomé el atrevimiento de pedirles un retraso en el medio del Preolímpico. Había que perjudicar lo menos posible a los equipos", continuó. Sin embargo, comentó que "todo cambió" cuando la Superliga sacó un comunicado en el que expresó que no habría cambios y lo llamaron desde Fox Sports para avisarle que "nada se iba a modificar" y que se dirija directamente a Mariano Elizondo, presidente y CEO de Superliga. Cuando le consultaron sobre la reunión de ayer en Puerto Madero de diferentes clubes para comenzar a definir la reanudación el 24 o la postergación de una semana evitó referirse netamente a la determinación, porque eso lo deciden "los directivos que se juntaron". "A la AFA la meten en el medio por un pedido que hicimos con el seleccionado", argumentó el mandamás de la AFA.