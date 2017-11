La tropa rosarina del Sub 15

Desde las 21, por TNT, el Sub 15 de Diego Placente enfrenta a Perú

El fútbol rosarino está presente en el Sudamericano Sub 15 que se está jugando en San Juan y Mendoza. Juan Sforza y Valentín Benítez, de Newell's; Julián Jerkovic, de Central, y el profe Enrique Cesana están dejando su huella en este Sub 15 que esta noche se juega el pasaje a la final contra Perú. Los cuatro protagonistas charlaron con Ovación y contaron sus sensaciones de esta primera fase en la que Argentina terminó invicta.



Enrique Cesana (Preparador Físico). "Tenemos un estilo definido"



El profe Cesana es el responsable de la parte física del Sub 15. Es junto a Marcelo Gerlanik uno de los directores del Grupo Ekipo en Rosario y un profesional que se capacita continuamente. Sobre el presente del Sub 15 expresó: "Los chicos respondieron muy bien a pesar de que nos tocó la zona más difícil. Eso se debe a que estuvimos 5 meses trabajando y jugamos muchos amistosos. Hemos logrado un estilo y una forma de jugar que se está plasmando en los resultados. Las características de los jugadores que tenemos hacen que nuestro juego sea muy vertiginoso. Es lo que buscamos desde la captación. En el medio tratamos de tener futbolistas de buen pie y que los extremos y los delanteros sean rápidos. Eso es lo que le da verticalidad al equipo. En los primeros cuatro partidos sufrimos dos goles en cada cotejo y es por eso que ante Paraguay se trató de resguardar un poquito más la parte defensiva, ya que nuestra propuesta es muy ofensiva y a veces quedamos muy expuestos. Los chicos tienen que aprender a equilibrar varias cosas en la parte táctica y van madurando".



Juan Sebastián Sforza (Newell's). El gran capitán de este equipo



Juan Sforza juega en la 8ª de Newell's y es un volante con mucha técnica y de gran personalidad. Es el capitán del equipo y lo demostró con creces separando a sus compañeros que ensayaron una protesta colectiva luego del empate 2 a 2 con Chile. "Cuando el árbitro cobra es en vano seguir protestando. Por eso fui a separar a mis compañeros para que no recibieran ninguna tarjeta. Creo que nuestro mejor partido fue contra Paraguay, que ganamos 3-0, ya que pudimos sostener el ritmo del partido durante los 80 minutos. Todos los partidos, salvo República Checa, donde hice dos goles, fueron muy duros y parejos. Estoy contento por los goles pero mucho más por el equipo".



Valentín Benítez (Newell's). No se olvida del amigo



Valentín Benítez es uno de los marcadores centrales en la 8ª leprosa y tuvo buenos rendimientos en esta primera fase. El juvenil demostró la clase de persona que es y no se olvidó de su amigo. "Le quiero dedicar este pasaje a semifinales a mi compañero en Newell's, Patricio Acevedo. Estuvo entrenando con nosotros y por una lesión a último momento no pudo venir". En cuanto al rendimiento del equipo dijo: "El balance fue muy bueno. Estuvimos muy firmes y me sentí muy cómodo ya que tuve muchos minutos en cancha. Estamos muy confiados porque hace tiempo que trabajamos juntos y muy esperanzados en dar una vuelta olímpica, ya que tenemos una idea de juego muy clara".



Julián Jerkovic (Central).Un lateral con mucha proyección



Rosario Central se encuentra muy bien representado en este campeonato por el marcador lateral derecho Julián Jerkovic, quien juega en la 8ª auriazul. El juvenil dijo: "Este torneo me está dejando una experiencia increíble que es vestir la camiseta Argentina y jugar contra grandes selecciones. Por suerte las cosas salieron como queríamos. Para un chico de mi edad es hermoso disputar este tipo de torneos porque no todos tienen la posibilidad de jugar para la selección cada dos o tres días. Si me tengo que quedar con un partido elijo el de República Checa porque fue el que más minutos tuve".



Van por la final



Esta noche, desde las 21, en el estadio Bicentenario de San Juan, el Sub 15 de la selección Argentina que dirige Diego Placente tiene una cita con la historia ya que enfrenta a Perú en una de las semifinales de la séptima edición del campeonato Sudamericano de esta categoría que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol.

La otra semifinal la jugarán hoy, a las 18.45, Brasil y Paraguay en el Malvinas Argentina de Mendoza. Mientras que la final está prevista para el domingo 19, a las 21, en San Juan.

Vale destacar que una sola vez el Sub 15 pudo llegar al partido definitorio del Sudamericano. Fue en 2005 en Bolivia, donde perdió la final con Brasil por 6 a 2.

Esta versión 2017 del Sub 15 ganó su grupo con una campaña de tres triunfos (3-2 ante Colombia, 8-2 frente a República Checa, que fue invitado a participar junto a Croacia, y 3-0 a Paraguay) y dos empates (2-2 con Uruguay y 2-2 versus Chile).

Diego Placente todavía no definió el equipo que enfrentará esta noche a Perú ya que tiene que ver como están los chicos desde el aspecto físico debido a la catarata de partidos que jugaron en los últimos días. Estos cotejos duran 80' y se pueden realizar cinco modificaciones.

