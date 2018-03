La Torre ante el Rey definen la partida en Indian Wells

Otra cita con la historia para Juan Martín Del Potro. Si algo faltaba para ratificar el gran momento del tandilense es su andar por Indian Wells, que le permitió concretar un nuevo salto en el ránking, y soñar con dar el golpe esta tarde ante el mejor jugador del mundo, el eterno Roger Federer.

Delpo derrotó en la tarde de ayer al canadiense Milos Raonic por 6/2 y 6/3 y hoy desde las 17 jugará contra el suizo Roger Federer, número 1 del mundo y máximo favorito al título, la final del primer Masters 1000 de la temporada, que se juega sobre canchas duras y reparte premios por casi nueve millones de dólares.

El tandilense, ubicado en el puesto ocho del escalafón mundial ATP, tuvo un tenis sólido a lo largo de todo el partido ante Raonic (38) y lo eliminó del torneo luego de una hora y cinco minutos de juego.

Federer venció al croata Borna Coric (49) por 5/7, 6/4 y 6/4, tras dos horas y 20 minutos de partido.

Del Potro, de 29 años, sumó la victoria número 400 de su carrera y a partir de mañana será el seis del mundo, independientemente del resultado ante el suizo. La Torre de Tandil jugó un primer set perfecto, ya que no sólo mantuvo su saque sino que además le quebró el servicio dos veces a Raonic, quien nunca puedo entrar en ritmo. Esas fueron las virtudes del argentino: lastimar siempre desde el saque y desmoralizar a su rival con las devoluciones. Pero también se lució con el drive, su mejor golpe, y con el revés, que cada vez está más sólido. El segundo set fue un poco más parejo, pero Del Potro mantuvo el nivel, con un sólido servicio y punzantes devoluciones, que le permitieron quebrarle el saque en otras dos oportunidades a Raonic, y la última le dio la victoria.

El tandilense, con el éxito de ayer, niveló el historial con dos triunfos por lado, ya que antes lo superó en Tokio 2013 (la final) y perdió en el Masters 1000 de Canadá 2013 y Delray Beach 2017.

Del Potro buscará hoy ante Federer, invicto en 2018 con 17 victorias (14 de ellas sin ceder ni un solo set), el segundo título del año (previamente ganó en Acapulco) y el 22 de su carrera. Además el tandilense intentará dejar en el olvido la derrota en la final de Indian Wells 2013 ante el español Rafael Nadal. Pero no será nada sencillo: Federer, campeón este año en el abierto de Australia y Rotterdam y ganador de seis títulos en Indian Wells (el último en el 2017), lidera el historial con una notoria superioridad sobre el argentino. Del Potro lo venció en seis ocasiones (la última en el US Open del 2017); mientras que Federer lo hizo en 18 oportunidades (una vez en los cuartos de final de Indian Wells 2012). Y otro dato no menor es que el suizo, a los 36 años, consiguió el mejor comienzo de su extensa trayectoria y superó el invicto de 16 partidos que sostenía desde 2006. El Masters de Indian Wells nunca fue ganado por un argentino, ya que tanto Delpo como Guillermo Vilas cayeron en la final, en el 2013 y 1977, respectivamente.

Por eso el de esta tarde (A las 17 por ESPN) será un excelente momento para saldar esa deuda con la historia en el Indian Wells Tennis Garden. El momento de Del Potro parece no tener límite y Federer directamente no los conoce. Imperdible cita con el mejor tenis.