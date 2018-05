La tercera asamblea por el balance

Un rato antes de que Newell's visite a Gimnasia comenzará la asamblea para tratar por tercera ocasión la memoria y balance del ejercicio 2016-2017. Este es un tema que se dilató en el tiempo tras declararse nula la primera asamblea y luego del rechazo del balance en la segunda. La comisión directiva confía en lograr en esta oportunidad la aprobación. Uno de los argumentos es que Newell's perderá la licencia si no se presenta el balance aprobado a la Superliga, algo que tiene fecha límite: mañana. La mayoría de las fuerzas opositoras se manifestaron entre la abstención y la aprobación, porque no quieren que el club corra ningún riesgo, aunque discrepan con la política económica de la comisión directiva.

El primer llamado a la asamblea en el estadio cubierto será a las 18 y el segundo a las 19. En primer orden se elegirán las autoridades que presidirán la asamblea. En un principio existiría un acuerdo entre el oficialismo y sectores opositores para que asuman ese rol integrantes de la comisión directiva. El vicepresidente segundo Cristian D'Amico no participará porque desde ayer se encuentra al frente del plantel rojinegro que jugará en La Plata.

El balance 2016-2017 no pudo ser tratado en la asamblea de septiembre pasado por diferentes incidentes, entre ellos golpes y sillazos, que derivaron en que la Inspección General de Personas Jurídicas declarase nula la convocatoria. En marzo pasado, los socios votaron en forma mayoritaria por el rechazo, luego de un encendido discurso de Rafael Bielsa, mocionando por la negativa. El ex canciller mantiene esa posición y lo manifestó a través de una carta. Dijo que hoy no concurrirá por presentar una obra literaria en Palermo, compromiso que asumió con anterioridad a la determinación de la fecha.

Desde un primer momento, los cuestionamientos de los opositores con respecto al balance se basaron fundamentalmente en el tema de inconsistencias con respecto a los mutuos, es decir sobre la documentación respaldatoria de esos préstamos, lo que no permite conocer cómo se consiguieron, de dónde y con qué interés, entre otras cuestiones.

La asamblea de hoy fue anunciada por la comisión directiva para el 8 de mayo. Como no se publicó en el boletín oficial de la provincia quedó para esta noche. Es justo un día antes del tiempo límite que le dio la Superliga para presentar el balance aprobado, requisito para renovar la licencia.

Es por este motivo, y para no poner piedras en el camino, que las agrupaciones Autoconvocados y Militancia Leprosa se pronunciaron por la aprobación, mientras que Te Llevo en el Alma y Faustino González se manifestaron por la abstención.

Daniel Giraudo siempre sostuvo el rechazo. Y argumentó que la Superliga puede aplicar sanciones ante documentación falsa. Días atrás se fue de ADN, para no perjudicar a sus compañeros con su posición. ADN dijo ayer que no aprueba ni rechaza el balance.