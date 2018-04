Hoy puede ser un día importante para Newell's, aunque habrá que esperar a que se desarrolle la jornada en Buenos Aires para determinar si el saldo es positivo. Porque el presidente Eduardo Bermúdez y el prosecretario, Juan José Concina, irán a la Superliga y allí es factible que se aborde la cuestión de la sanción que recibió la Lepra, con consistió en el descuento de tres puntos al término del certamen. Si bien hay extrema prudencia desde el Parque, desde el seno de la AFA manifiestan que es probable que se dé a conocer la revisión del fallo del tribunal de disciplina y que la pena impuesta a los rojinegros quede sin efecto. Igual esto no se puede dar por hecho hasta que no se publique el veredicto definitivo en el boletín oficial.

Tal como publicó Ovación en su edición del 21 de marzo, el tribunal de disciplina ya tenía redactado el fallo que dejaba sin efecto la sanción a los rojinegros y que era cuestión de días que se oficialice. Según pudo averiguar este diario en altas fuentes de AFA el tribunal de apelaciones dispondrá que no se le quiten los tres puntos cuando concluya el certamen.

Y con esta determinación se daría marcha atrás con el fallo dictado por el tribunal de disciplina en noviembre pasado, a partir de supuestas irregularidades en la confección del libre deuda con los futbolistas presentada por el club antes del inicio de la Superliga.

Hoy el propio presidente rojinegro Bermúdez estará en la Superliga y allí podría recibir la noticia del "indulto" para Newell's. En la dirigencia hay optimismo de que la apelación llegue a buen puerto y que el club no pierda en los escritorios los puntos que sumó en la cancha.





