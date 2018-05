La Superliga hizo el reparto de la torta de la TV

La Superliga acordó finalmente cómo será el reparto de la torta de la TV para la próxima temporada. Después de muchas idas y venidas, de no poder ponerse de acuerdo por la imposibilidad técnica de medir correctamente el rating televisivo, finalmente se oficializó una fórmula para ser lo más equitativo posible. El 50% se repartirá en partes iguales, el otro 25% por la posición final en la actual temporada, en la que hoy Central está 20º y Newell's 22º; y el restante 25% por una tabla llamada histórica, que en realidad tiene en cuenta algunos parámetros y en la cual los rojinegros quedaron 8º y los canallas 9º.

Las empresas televisivas Fox Sports y Turner deben aportar 3.500.000.000 de pesos para la próxima temporada y en la que llega a su fin el sistema de reparto era el que se traía, porque no hubo tiempo material de cambiarlo. Pero para la 18/19 la cuestión será distinta y el comité ejecutivo de la Superliga aprobó el nuevo reparto. Al monto inicial hay que deducirle un 18% que se lleva la AFA, el 7% del decreto 1212 de aportes previsionales y un 2% para los gastos operativos de la Superliga, por lo cual quedan 2.327.000.000 de pesos que se repartirán de la siguiente manera: el 50% para los 26 clubes de primera que iniciarán la temporada, por lo que por ejemplo los clubes rosarinos recibirán 44.750.000 por año, unos 3.729.167 al mes.

Luego habrá un 25% que se repartirá de acuerdo a cómo terminen los equipos. El monto a repartir es de 581.750.000 de pesos. Esa plata se divide entre los 28 equipos del actual campeonato, más los dos que ascienden (Aldosivi y el vencedor del reducido) pero se fracciona en lo que se denomina 534 acciones, con un valor de cada una de 1.089.419 pesos. Los dos ascendidos y el último de la tabla reciben 5 acciones, es decir 5.447.095 cada uno. Desde el penúltimo hacia el primero el número de acciones será ascendente y de a una. Es decir el 27º recibe 6 acciones y el primero 32. Además, el campeón recibe un extra de 6 acciones, por lo que en total Boca suma 38 (41.397.922). En esta parte del reparto, hoy a Central le corresponderían 14.162.447 de pesos y a Newell's 11.983.609 de pesos. En ese contexto, si a los rojinegros les devolvieran los 3 puntos quitados ascendería una posición y recibiría 1.089.419 de pesos más. Por supuesto, hay que esperar los resultados de la última fecha.

Para el último 25% la idea original era repartirlo por el rating share, pero hay provincias en que no se mide y la fórmula no sirvió. Entonces, se volvió a recurrir a lo deportivo y se armó una tabla histórica con los títulos obtenidos desde 1891 a la actualidad, los internacionales y los puntos obtenidos desde la temporada 85/86, cuando se reestructuraron los campeonatos, a la actual. Aunque no se explicó exactamente qué porcentaje le corresponde a cada ítem, sí se hizo por consenso mayoritario. En esa tabla domina Boca con 74.348.451, Newell's se ubica 8º recibiendo 25.288.589 de pesos por año y Central 9º, con 20.736.643 de pesos.

Cuando, se insiste, faltan definir las posiciones finales de la Superliga, hoy Newell's estaría recibiendo 82.022.198 ($ 6.835.183,16 por mes) de pesos y Central 79.649.090 de pesos ($ 6.637.424 por mes). Esa cifra sería un 30% más de lo que ambos recibieron en esta temporada.

El estatuto de la Superliga contempla además que la diferencia entre el que más gana y el que menos no puede ser mayor a 2,2 veces. Ese ítem entonces deberá contemplar por ejemplo que Boca suma 160.496.373 de pesos de ganancia y Tigre, el que menos gana excepto los ascendidos claro, suma 64.670.207 de pesos. Si a eso se le multiplica por 2,2, da 142.274.455 de pesos, es decir menos que los xeneizes.

De todas maneras, la idea es que este sistema dure la próxima temporada porque la idea del rating televisivo sigue dando vueltas y habrá que ver si puede implementarse en el futuro. Por ahora este es el sistema de reparto aprobado y que tendrá vigencia en el próximo campeonato.