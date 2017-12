La Superliga busca sucampeón

Estudiantil, Caova, Atalaya y El Tala comenzarán a buscar desde esta noche el título de la primera edición de la Superliga Rosarina. El certamen se definirá en el formato de cuadrangular todos contra todos en tres jornadas en el estadio de Newell's.

Desde las 20 abrirán la acción Atalaya y Caova, los dos elencos que más público movilizarán hasta el estadio del Parque, por lo que allí estará puesta la atención de la seguridad para garantizar que todo quede en el rectángulo. El azul es el actual campeón tras haber ganado el cuadrangular de mitad de año, justamente en duelo clave ante el funebrero.

El último antecedente entre ellos no permite sacar conclusiones, ya que fue victoria de Caova 109 a 75 frente a un Atalaya con mayoría de jugadores de recambio y juveniles en el cierre de la fase regular, cuando la Rosarina no modificó la fecha de juego y obligó al azul a jugar el mismo día dos partidos, el local y por el Federal en Suardi. En la primera rueda, en cancha de Caova, también ganó el funebrero por 81 a 73 en apasionante duelo.

En la temporada regular Caova fue cuarto y Atalaya quinto, pero sólo por las matemáticas del desempate, ya que terminaron con el mismo récord de triunfos y derrotas, 9 y 9. Caova eliminó 2 a 0 a Echesortu, mientras que Atalaya hizo lo propio con Temperley en las series camino al cuadrangular.

Se conocen, los dos entrenadores saben que habrá variantes tácticas a tener en cuenta y la ventaja que a priori tiene el azul de contar con ritmo del Torneo Federal también puede ser un problema, debido a que arrastra mayor cansancio. Caova tiene más experiencia, pero también un plantel algo más corto. Sus diferencias los igualan, por lo que hay promesa de partidazo.

A partir de las 22, en tanto, llegará el turno para que se enfrenten Los Rosarinos Estudiantil y El Tala. Los dos enfrentamientos de la fase regular fueron para el equipo que conduce Gustavo Roig, por 77 a 74 como visitante en la primera rueda y por 87 a 77 como local en la revancha.

Estudiantil fue el segundo mejor récord de la temporada con marca de 11 triunfos y sólo 7 derrotas, por lo que la eliminación de Talleres de Villa Gobernador Gálvez lo dejó como el mejor ubicado. Juega a última hora y enfrentará en el inicio al peor récord de los elencos que accedieron al cuadrangular. Es que El Tala logró la permanencia recién en la última fecha de la fase regular para ser octavo con 8 victorias y 10 derrotas. En playoffs dio el golpe al eliminar a Talleres 2 a 0.

Lo de Estudiantil en playoffs es más difícil de explicar, ya que perdió el primer partido frente a Sportsmen, pero obtuvo el pasaje al ganar los puntos en la revancha, debido a que como no se modificó la fecha de juego, el verde optó por presentarse en la Liga Provincial y no en el certamen local.

También asoma como un duelo parejo más allá de los antecedentes cercanos, ya que en Estudiantil arrastran problemas de lesión Allegranza y Covinich, jugadores importantes. El goleo de Pereira y Fascia pasará a ser clave para los de calle Iriondo ante un equipo joven de El Tala, que también maneja variantes, sobre todo en el perímetro. A jugar.



Definición en tres jornadasTras la jornada inicial de esta noche, la acción continuará el domingo 17, mientras que está previsto que la fecha final sea el lunes 18, todo en el estadio de Newell's.Los que suben y bajanPara la próxima temporada rosarina ya lograron el ascenso a la división A1 Sportivo América y Gimnasia. A la A2 bajaron Náutico y Puerto San Martín.David Ferrara