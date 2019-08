A Kudelka además de tomarlo por sorpresa, la noticia no le cayó nada bien.

La Conmebol dio a conocer hoy las fechas en que se disputarán los partidos por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que determinó que varios equipos argentinos deban modificar sus calendarios de acuerdo a como estaban establecidos.

A uno de los equipos que afecta esta reprogramación es a Newell's, quien debía jugar el próximo lunes, a las 21.10, su partido de la segunda fecha de la Superliga ante Independiente. Pero como el Rojo debe jugar el martes ante Independiente del Valle de Ecuador, por la Sudamericana, el choque entre la Lepra y el Rojo debió ser reprogramado.

La Lepra, inclusive, ya había puesto a la venta las entradas para que sus hinchas vayan al Libertadores de América a presenciar el encuentro ante Independiente.

El Rojo no solo debió modificar el choque ante los rojinegros, sino que también deberá reprogramar el de la semana próxima ante Patronato por la Copa Argentina, puesto que tendrá la revancha contra el equipo ecuatoriano.

Sin embargo, cuando este mediodía se conoció la noticia, tomó por sorpresa hasta el propio entrenador rojinegro, Frank Darío Kudelka, quien se enteró durante la conferencia de prensa que estaba brindando previa al partido del lunes ante el Rojo.

La cara que puso el ex DT de Unión y Talleres, entre otros, fue imperdible. No pudo ocultar su fastidio, se tiró para atrás en el sillón en que estaba sentado, hizo unos segundos de silencio y posteriormente, con un semblante serio, no quiso expresarse sobre esta nueva desprolijidad de la Conmebol hasta tanto tuviera más información.

