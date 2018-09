La selección tiene una prueba de calibre en Nueva York

Ex Central. Giovani Lo Celso, otra vez será titular.

La renovada selección argentina que conduce Lionel Scaloni tendrá una prueba de calibre esta noche contra Colombia. El encuentro que se jugará desde las 21 en el Met Life de Nueva Jersey servirá para saber dónde está parada esta selección de caras nuevas, que llevó adelante la gira por tierras estadounidenses luego del estrepitoso fracaso en Rusia 2018 bajo la conducción de Jorge Sampaoli.

En este nuevo maquillaje que pretende darle Scaloni para impulsar otros aires figura una legión de jugadores surgidos en la cantera rosarina. A la cabeza de todos hay que ubicar a Mauro Icardi, nacido en las inferiores de Sarratea pero un confeso hincha de Newell's, y a Giovani Lo Celso, un producto parido en las divisiones formativas de Central. Ambos serán titulares contra los colombianos, mientras que Franco Cervi también sumará minutos en algún momento del partido. En el caso del ex volante canalla, quien hoy juega en Benfica, se perfilaba para ser titular. Incluso, Scaloni lo probó entre los once en la práctica del domingo, pero ayer empezó a tomar cada vez más fuerza la posibilidad de que en ese lugar vuelva a ser titular Pity Martínez, de gran partido en la goleada contra Guatemala.

Otro que tendrá la posibilidad de mostrar sus credenciales futbolísticas es Rodrigo Battaglia, quien la rompe en el fútbol portugués. Battaglia pasó sin pena ni gloria por Central cuando en los tiempos de Eduardo Coudet como técnico había depositada mucha confianza en su juego. Pero la seguidilla de lesiones lo tuvieron a maltraer y al final no pudo verse lo mejor de su fútbol. Pero Sampaoli lo detectó hace unos meses y hasta estuvo en la órbita para ir al Mundial. Pero no fue, se quedó afuera en el último corte y ahora Scaloni intentará sacarle el jugo que el Zurdo no pudo.

Volviendo al tema del amistoso de esta noche, Scaloni modificará esquema y nombres. El equipo pasará de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Pasado en limpio: Armani jugará por Rulli en el arco. Se mantendrá la pareja de centrales de Pezzella y Funes Mori. Bustos entrará por Saravia y Tagliafico seguirá en el lateral izquierdo. En el medio quedará firme Paredes y jugaría Battaglia. Más adelante Meza, Lo Celso y Gonzalo Martínez. El que quedaría a la espera de su chance sería Dybala, ya que Scaloni quiere ver de nuevo en acción a Pity Martínez. Y adelante sí toda la apuesta será por Mauro Icardi, uno de los delanteros que más pedía ir al Mundial y al final no fue. Colombia, buena prueba para la selección argentina.